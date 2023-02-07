شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تضبط قنوات مشاهدة مباراة الأهلى أمام ريال مدريد على البث الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى مباراة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إذاعة المباراة مجانًا عبر البث الأرضي المصري، حيث تنقل قناة أون تايم سبورت البث الأرضي لمباراة النادى الأهلى المصرى وريال مدريد الإسباني على التردد الأرضى وذلك مساء غدٍ الأربعاء.

كيفية تشغيل قناة تايم سبورت البث الأرضي على الرسيفر لمشاهدة المبارة:

الطريقة الاولي: للتليفزيونات التقليدية عن طريق التقاط تردد القناة من خلال "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون.

الطريقة الثانية: عن طريق التقاط الصورة بجودة HD من خلال جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى يتم توصيله بالتليفزيون.

الطريقة الثالثة: من خلال الشاشات الحديثة، حيث تحتاج أيضاً إلي جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل، بعد ذلك يتم توصيل وصلة HDMI بالتليفزيون التي تخرج من جهاز التحويل.

إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود "الإريال" أعلى سطح المنزل ويتم توصيله بالتليفزيون.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

والتردد الأرضي "الرقمي": UHF32

كيفية تشغيل قناةTime Sport

الشاشة التي تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى:

1- قم بتركيب "الأريال" وتوجيهه نحو محطة الإرسال.

2- وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

3- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

4- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التي استقبلتها.

الشاشة التي لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

1- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، مع التأكد أن الجهاز مدون عليه DVBTأوDVBT2

2- ركب الهوائى الأرضى «الأريال» ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

3- وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

4- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

5- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

6- عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التي استقبلتها.