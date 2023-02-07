شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بأقل من 1% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الثلاثاء 7 فبراير، ارتفاعا بأقل من 1 %، حيث بلغت قيمة البيتكوين وقت كتابة هذا التقرير، 22،864 دولارًا في كل من البورصات الوطنية والدولية مثل Binance و Coinbase وغيرها، تمكنت البيتكوين من الارتفاع بمقدار 4 دولارات فقط في الـ 24 ساعة الماضية.

وتبع إيثر البيتكوين ليسجل مكاسب ضئيلة، مع ارتفاع بنسبة 0.63 %، يتم تداول إيثر عند نقطة سعر 1632 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex Crypto للاستثمار، "تم تداول البيتكوين ضمن نطاق ضيق، بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 2.77 % خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.09 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة، في وقت كتابة هذا التقرير، 1.06 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.