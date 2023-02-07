شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحظر الرسائل غير المرغوب فيها على هاتف آى فون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بميزة أنيقة، وبخدعة مميزة دون أن يشعر المرسل بهذه الخدعة، وهذه الميزة من الممكن أن تساعد مستخدم أى فون، في وضع حد للنصوص غير المرغوب فيها، وفقا لموقع The Sun.وغالبًا ما يتم إرسال هذه الرسائل، مثل رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، بواسطة محتالين ومن خلال نصوص احتيالية مثل إغراء مستخدمي الهواتف الذكية المطمئنين بالنقر فوق ارتباط سيئ يقوم بتنزيل برامج ضارة أو توجيههم إلى موقع ويب مخادع ويقوم بالكشف عن معلومات المستخدم الشخصية ولكى توقف هذا الرسائل فقد قامت أي فون بوضع عده خطوات.

وسوف نستعرض تلك الخطوات بالترتيب وهى:

- حظر الرقم من على iPhone - افتح المحادثة في الرسائل، ثم اضغط على الاسم أو الرقم أعلى المحادثة بعد ذلك، اضغط على زر المعلومات، وقم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق حظر هذا المتصل.

- وأيضا لكى تتجنب المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها من رقم على iPhone ، يجب على المستخدمين فتح تطبيق المكالمات والعثور على المتصل الذي يرغبون في حظره، من علامة التبويب الأخيرة في أسفل الشاشةن ثم انقر فوق رمز المعلومات الموجود على يمين الرقم أو جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق حظر هذا المتصل.

وقد يستخدم المحتالون حيلة أخرى، وتأتي على شكل رسائل غير مرغوب فيها من رقم غير معروف، أو من أحد جهات الاتصال المعروفة لدى مستخدمى الهواتف الذكية .

ومن المحتمل أن يكون هاتفiPhone الخاص بجهة اتصال معروفة قد تم اختراقه ويحاول المحتال إغراء الآخرين بتنزيل برامج ضارة معينة من خلال إرسال روابط سيئة وضارة، وإذا كنت تشك في أى رسالة من صديق أو أحد أفراد الأسرة أو زميل، قد تكون في شكل بريد عشوائي، فلا تنقر على أي من هذه الروابط نهائيا، وقد يرسلونها إليك عدت مرات لأكثر من مرة بأرقام أخرى، وقامت شركه ابل، بعدة تجارب حتى تعرف إذا كان لديها سيطرة كاملة على هواتفها الذكية أم لا، فقامت Apple بتضمين ميزة الحماية من البريد العشوائي المضمنة في برنامج iPhone iOS..

وعلي مستخدمى ابل اتباع الخطوات الآتية:

1الإعداد ، افتح الإعدادات> الرسائل> تصفية الرسائل غير المعروفة.

وبعد ذلك سيجد مستخدمو iPhone علامة تبويب جديدة تظهر في تطبيق الرسائل الخاص بهم على اليسار، وبعد ذلك ستجد جهات الاتصال الرسائل النصية القصيرة، والتي ستحتوي على رسائل من جهات اتصال معروفة في الهاتف، بينما على اليمين ستكون علامة تبويب المرسلون غير المعروفين الجديدة، والتي ستعرض رسائل من أرقام لم يتم حفظها في دفتر جهات الاتصال.. وأخيرا إذا كان هناك رقم معين يزعجك ، ينصح الخبراء بحظر الرقم.