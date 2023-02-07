شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات يجب معرفتها حول إصدار ChatGPT المدفوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأداة الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سات جي بي تى لشركة OpenAI الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المستخدمون، حيث يستجيب روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة شبيهة بالبشر وهو مصمم لتقليد المحادثات الحقيقية.

في الأسبوع الماضي أطلقت OpenAI نسخة مدفوعة من التطبيق بإسم ChatGP Plus.

يتضمن الاشتراك ميزات مثل الوصول العام إلى ChatGPT ، حتى خلال أوقات الذروة والمزيد.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ChatGPT Plus: الميزات والأسعار والتفاصيل الأخرى:

ما هو سعر ChatGPT Plus ومن يمكنه الوصول إليه؟

وفقًا لمدونة نشرتها الشركة ، ستتوفر خطة الاشتراك الجديدة ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا. OpenAI لديها عملية دعوة أشخاص من قائمة الانتظار الخاصة بها في الأسبوعين المقبلين.

هل ChatGPT Plus متوفر في الهند؟

لا ، ChatGPT Plus غير متوفر حاليًا في الهند، إنه متاح الآن فقط للعملاء في الولايات المتحدة.

هل ستأتي ChatGPT Plus إلى دول أخرى؟

نعم ، لدى OpenAI خطط لتوسيع الوصول والدعم إلى بلدان ومناطق إضافية قريبًا.

ما هي فوائد الحصول على ChatGPT Plus؟

لا توجد مشكلة في ذروة حركة المرور لمشتركي ChatGPT Plus ، حيث يمكنهم الوصول إلى ChatGPT ، حتى خلال أوقات الذروة.

علاوة على ذلك ، تقول OpenAI إن المشتركين المدفوعين سيشهدون أيضًا أوقات استجابة أسرع.

بخلاف ذلك ، سيحصل المستخدمون الذين اشتركوا في ChatGPT Plus أيضًا على أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.

هل سيكون هناك المزيد من خطط الاشتراك؟

نعم ، قالت شركة OpenAI إنها تستكشف بنشاط خيارات لمزيد من الخطط.

يتضمن ذلك خططًا وخطط أعمال وحزم بيانات منخفضة التكلفة لمزيد من التوفر.

ومع ذلك ليس من الواضح ما هي أسعار تلك الخطط وفي أي المناطق سيتم إتاحتها.

هل هذا يعني نهاية الدردشة المجانية؟

و ChatGPT المجاني متوفر حاليا، وأوضحت OpenAI أنها ستستمر في تقديم وصول مجاني إلى ChatGPT.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "من خلال تقديم سعر الاشتراك، سنتمكن من المساعدة في دعم إتاحة الوصول المجاني لأكبر عدد ممكن من الأشخاص".

هل ChatGPT متاح على الهاتف؟

لا ، لا يوجد حاليًا تطبيق ChatGPT، تخطط شركة OpenAI لتقديم التطبيق للهواتف الذكية في المستقبل.

هل ChaGPT قادم للبحث؟

وفقا لبعض تقارير تعمل مايكروسوفت على دمج تقنية إنشاء النص من OpenAI في Bing.

تهدف هذه الخطوة إلى جعل محرك بحث الشركة أكثر قدرة على المنافسة مع جوجل.