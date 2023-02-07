شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توقف آبل تحديث Mac Studio لجهاز Mac Pro القادم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس أجهزة ماك الأخرى التي يتم تحديثها باستخدام شرائح سلسلة M2 ، قد لا يتم تحديث Mac Studio هذا العام بشرائح M2 أو حتى لا يتم تحديثها لبضع سنوات قادمة.

يشير الخبير التقني من بلومبرج مارك جورمان، في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On ، إلى أنه قد لا يكون هناك استوديو Mac جديد هذا العام بسبب Mac Urtla الذي يعمل بنظام Apple Silicon ، والذي من المتوقع أن يصدر هذا العام.

يشير جورمان إلى أن آبل سيليكون ماك برو القادم، سيكون مشابهًا جدًا لـ Mac Studio من حيث الوظائف حيث من المتوقع أن يتم تشغيل Mac Pro بواسطة M2 Urtla وفقا لجادجيت نيوز.

إذا تم التحديث سيأتي Mac Studio مع M2 Pro و M2 Urtla ، خلفًا لـ M1 Pro و M2 Urtla.

وفقًا لجورمان فإن امتلاك جهازي M2 Urtla لن يكون له معنى كبير.

هذا هو السبب في أننا قد لا نرى ماك ستديو جديدًا هذا العام، أو على الأقل لبضع سنوات قادمة حتى ظهور الأجيال الجديدة من آبل سيليكون.

قد يتم طرح آبل سيليكون ماك برو هذا العام

جهاز ماك برو من آبل هو آخر أجهزة ماك التي تعمل بنظام إنتل، وهو معروض للبيع حتى اليوم بنفس السعر الذي أطلقه في عام 2019.

كان مارك جورمان قد اقترح في وقت سابق أن آبل ستكمل انتقالها إلى الرقائق الداخلية مع Mac Pro هذا العام ، والتي ستأتي مع M2 Urtla.

على الرغم من عدم توقع إعادة تصميم كبيرة حيث من المتوقع أن يحافظ على التصميم القديم مثل التصميم الذي تم إطلاقه في عام 2019.

قيل في وقت سابق أن جهاز Mac Pro يعمل بواسطة M2 Extreme - والذي قيل إنه اثنان من M2 Urtlas في قطعة واحدة من السيليكون.

ولكن تم تعليق الشريحة بسبب مشكلات الإنتاج، يلاحظ جورمان أن Mac Studio الجديد يمكن أن يأتي عندما تجد آبل طرقًا أفضل للتمييز بين Mac Studio و Pro.