شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. ارتفاع سعر آيفون لا يمثل مشكلة لـ"تيم كوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مشاكل توريد آيفون 14 برو، الذى تسبب في انخفاض عائدات العطلات، إلا أن آبل هي الشركة الوحيدة التي سجلت نموًا بنسبة 1% في هذا الربع، حيث أدى بيع آيفون 14 إلى زيادة أرقام الشركة، مما يشير إلى أن شعبية أجهزة آيفون تزداد أكثر من أي وقت مضى.

يبدو أن العملاق الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له يتطلع إلى ركوب موجة الشعبية هذه إما لتوسيع أو إعادة تشكيل تشكيلة آيفون في المستقبل لتشمل نموذج "Urtla".

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ربما يكون الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قد ألمح إلى هاتف آيفون بعلامة تجارية "Urtla" في عام 2024.

آيفون ألترا عام 2024

أثناء التحدث في مكالمة أرباح، حول زيادة متوسط ​​سعر البيع لطرازات آيفون، قال "كوك" إن زيادة الأسعار لا تمثل مشكلة حيث من المحتمل أن يتم إقناع المستهلكين بإنفاق المزيد.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الطراز الأفضل من iPhone X كان يبلغ 1150 دولارًا في عام 2017 (1،02،000 روبية في الهند) والآن يبلغ سعر الطراز الأعلى من iPhone 14 Pro Max السعر المطلوب. 1600 دولار (1،89،900 روبية في الهند).

قال كوك في المكالمة: "أعتقد أن الناس على استعداد لبذل أقصى ما في وسعهم للحصول على أفضل ما يمكنهم تحمله في هذه الفئة".

وأشار إلى أن آيفون أصبح "جزءًا لا يتجزأ" من حياة الناس لأنهم يستخدمون الجهاز الآن لإجراء عمليات الدفع والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وإدارة صحتهم وتخزين البيانات المصرفية.

ومع ذلك لم يقل كوك أي شيء عن الزيادات الإضافية في الأسعار ، لكنه قال إنه حتى المزيد من أجهزة آيفون الراقية يمكن أن تكون منطقية إذا كانت تقدم ميزات جديدة.

"الترا" الرائد الجديد

أشارت التقارير منذ العام الماضي إلى أن شركة آبل قد تقوم بتضمين متغير "Urtla" في سلسلة آيفون 15.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، زادت الشائعات حول الهاتف - يُزعم أنه بسبب العلامة التجارية "Urtla" في Apple Watch و M1 silicon.

يدعي جورمان أن آبل ناقشت داخليًا إضافة آيفون متطور إلى الجزء العلوي من تشكيلة هواتفها الذكية.

ويقول أيضًا إنه مع إطلاق آيفون 15 في وقت لاحق من هذا العام ، "ستعمل آبل على تمييز طبقات المنتج بشكل أكبر مع مجموعة من المواد والمعالجات والكاميرات.

ويشمل ذلك منح طراز Pro Max عدسة المنظار ، والتي ستوفر تكبيرًا بصريًا محسنًا."

يقول جورمان أن آبل لن تسمي iPhone Pro Max الجديد المشاع بـ "Urtla" ، بل يمكنها بدلاً من ذلك إضافة آيفون متطور أعلى من كلا الطرازين Pro.

ميزات نموذج "Urtla"

يقول جورمان إن النموذج "سيرفع الأسعار بالتأكيد ، لكن المستهلكين سيحتاجون إلى سبب للترقية".

على الرغم من وجود تقارير متعددة حول طراز "Urtla" المزعوم ، فلا توجد تقارير مؤكدة عن كيفية ظهور هذا النموذج الأفضل.

من المتوقع أن يجلب الهاتف مزيدًا من التحسينات على الكاميرا ، وشريحة أسرع "وربما شاشة أكبر.

وقد يكون هناك أيضًا المزيد من الميزات المستقبلية ، مثل إسقاط منفذ الشحن."

آيفون "Urtla" بدون منفذ شحن

أعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي أن جميع الهواتف المباعة في المنطقة، بما في ذلك أجهزة آيفون، يجب أن تتحول إلى منفذ USB-C للشحن السلكي قبل 28 ديسمبر 2024.

في حين أن شركة آبل ربما وافقت على أن عليها الامتثال للحكم ، قد لا تجلبه أبدًا لأنه أمامه عامين للتوصل إلى حل شحن لاسلكي فعال مثل الشحن السلكي.