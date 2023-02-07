شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز إعادة تأهيل يقدم علاجًا لإدمان تداول العملات المشفرة مقابل 75 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر "The Balance"، وهو مركز لإعادة التأهيل يقع في جزيرة مايوركا الإسبانية، تقديم الإغاثة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من العملات المشفرة، مقابل ما يصل إلى 75000 دولار، سيعالج مرفق إعادة التأهيل "مدمني" تداول العملات المشفرة من خلال التدليك واليوغا والعلاج لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

تضخم مجتمع التشفير العالمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تقدر شركة التحليلات Triple-A أنه اعتبارًا من عام 2023 حتى الآن، هناك أكثر من 420 مليون من أصحاب العملات المشفرة حول العالم.

تواصل أحد العملاء في الآونة الأخيرة، مع المركز يشكو من أنه غير قادر على "التخلص من" الرغبة في الانخراط في أنشطة تداول العملات الرقمية، وفقًا لـ BBC، وكان الشخص يستثمر ما يصل إلى 200000 دولار في تداول العملات المشفرة أسبوعيًا.

نقل تقرير بي بي سي عن عميل حصل علي إعادة التأهيل، والذي اشتكى من الأرق والاضطراب الليلي: "كنت أتصبب عرقاً قبل السفر في رحلات طويلة، لأنني لن أتمكن من الوصول إلى الإنترنت".

واجه صاحب الشكوى مع العديد من متداولي العملات الرقمية الآخرين في جميع أنحاء العالم، في الأشهر الأخيرة، صعودًا وهبوطًا حادًا في ظروف السوق المضطربة، قد يكون هذا قد زاد من الوقت الذي كانوا يقضونه في مراقبة تحركات أسعار العملات المشفرة، والتي على عكس الأسهم ، مفتوحة 24 ساعة كل يوم من أيام الأسبوع للتداول، وفقاً لموقع gadgets360.

إن علاج إدمان العملات المشفرة مشابه لغيره من أنواع الإدمان، إنه مرض بيولوجي نفسي اجتماعي، لذا فهو يتطلب تدخلاً بيولوجيًا نفسيًا اجتماعيًا: الأدوية في بعض الحالات، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، وتغيير العادات والبيئة.

The Balance ليس مركز إعادة التأهيل الأول الذي أدرك إدمان تداول العملات المشفرة بين أنواع الإدمان الشائعة السائدة مثل إدمان الكحول والاعتماد على المخدرات، من بين أمور أخرى.

في اسكتلندا، تقدم مستشفى Castle Craig خدمات لمكافحة الإدمان المرتبط بالعملات المشفرة بين مرضى الأدرينالين العالي منذ عام 2018، وفقًا لـ CoinTelegraph، عالج المرفق بالفعل أكثر من 100 عميل كانوا مدمنين على قضايا المقامرة المتعلقة بالعملات المشفرة.

كما يقدم برنامج إعادة التأهيل الماسي ومقره تايلاند العلاج لمدمني العملات المشفرة.

مع تفكير العديد من الدول في قوانين التشفير الخاصة بها، يمكن أن يشهد توفر العملات المشفرة للتداول على مدار 24 ساعة تغييرات في الأوقات المقبلة، ويمكن أن توفر استراحة تشتد الحاجة إليها للمتداولين الذين ينخرطون في هذا القطاع.