شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو آيفون يمكنهم الآن إنشاء صور أفاتار على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب ميزة تشبه Apple Memoji والتى تعرف بـ Avatars على واتس آب في ديسمبر من العام الماضي، حيث إن الصور الرمزية هي شخصيات قابلة للتخصيص يمكن استخدامها كصور للملفات الشخصية وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة للتواصل بطريقة ممتعة، وكانت الميزة متاحة بالفعل على Android فقطن لكن يمكن الآن لمستخدمي أيفون أيضًا إنشاء واتس آب Avatars الخاص بهم.

ويمكن الآن إنشاء صورة رمزية - نسخة رقمية لك - عن طريق اختيار المجموعة الصحيحة من قصات الشعر المتاحة وميزات الوجه والأزياء، "على واتس آب ، يمكنك الآن استخدام صورتك الرمزية المخصصة كصورة لملفك الشخصي أو الاختيار من بين 36 ملصقًا مخصصًا تعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة، وتشبه الميزة تطبيق Snapchat's Bitmoji و Memoji من Apple.

ويحتاج مستخدمو iOS إلى تحديث واتس آب إلى الإصدار 23.2.75 للوصول إلى الميزة، وتحتاج إلى فتح إعدادات واتس آب لاكتشاف ما إذا كانت الميزة ممكّنة بالفعل لحسابك. بمجرد إعداد الصورة الرمزية الخاصة بك ، ستتمكن من إرسال ملصقات من حزمة ملصقات جديدة تم إنشاؤها بواسطة واتس آب عن طريق فتح لوحة مفاتيح الملصقات، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إعداد الصورة الرمزية الخاصة بك كصورة ملفك الشخصي

كيفية إنشاء واتس آب Avatar؟

- لإنشاء صورة واتس آب الرمزية ، توجه إلى "الإعدادات" وابحث عن "الصورة الرمزية".

- اضغط على الصورة الرمزية> إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك واتبع الخطوات لإنشائها.

- يمكنك الاختيار من بين خيارات التخصيص المختلفة مثل لون البشرة وتسريحة الشعر والأنف وما إلى ذلك.

- انقر على "تم".