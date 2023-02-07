شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف أبرز المشكلات التى واجهها بعد استحواذه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ Elon Musk على تويتر في أواخر أكتوبر 2022 وأدخل الكثير من التغييرات على الشركة، وتتضمن هذه التغييرات فصل أكثر من 50% من الموظفين، وتغيير بعض السياسات، وإعادة إطلاق اشتراك تويتر Blue، من بين أمور أخرى.

وخلال تجربة حديثة تتعلق بـ Tesla، أعطى الملياردير لمحة عن التحديات الشخصية التي واجهها بعد توليه قيادة شركة التواصل الاجتماعي، فأثناء الرد على تغريدة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، والتي كانت لها قصة عن تجربة تسلا، قال ماسك إنه أنقذ "تويتر من الإفلاس".

وقال "كانت الأشهر الثلاثة الماضية صعبة للغاية، حيث كان علي [أنا] إنقاذ تويتر من الإفلاس، مع الوفاء بواجبات Tesla & SpaceX الأساسية، ولا أتمنى أن يكون هذا الألم على أحد، لا يزال تويتر يواجه تحديات، لكنه يتجه الآن إلى نقطة التعادل إذا واصلنا ذلك، يحظى الدعم العام بتقدير كبير! ".

وقال في تغريدة منفصلة: "لكي نكون أكثر وضوحًا، فإن تويتر بالتأكيد ليس بصحة جيدة من الناحية المالية حتى الآن، ولكنه يتجه ليكون كذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى هناك ".

انخفاض عائدات إعلانات تويتر

كان ماسك في مرمى نيران العديد من المحللين والسلطات والنشطاء بسبب الطريقة التي تعامل بها مع العمل في الشركة، وهذا من بين عدة أسباب أخرى وراء قيام العديد من الشركات بإيقاف الإعلان مؤقتًا على المنصة عندما تولى ماسك مقاليد الشركة.

في حالات مختلفة في الماضي، شارك أرقام المشاركة على تويتر لجذب المعلنين، في الواقع، ذكر في إحدى تغريداته أن "عدد المستخدمين اليومي وإجمالي دقائق المستخدمين لا يزالان قويين ولكن التفاعل في بعض الحسابات منخفض بشكل غريب".

تويتر يزيل مشكلات الخوارزميات

أظهر أحد مستخدمي تويتر دعمه لـ Musk وطلب منه "إصلاح مشكلة رؤية الخوارزمية"، اشتكى المستخدم من أن تويترati "لا تغرد لأي جمهور تقريبًا بينما لا تزال خلاصاتنا فارغة جدًا"، وردا على هذه التغريدة قال ماسك إن الشركة وجدت وصححت بعض المشكلات وتعمل على كشف بعض المشكلات الأساسية.