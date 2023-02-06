شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض نسخة "بعلبتها" من أول أيفون 2007 للبيع بمزاد.. كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple أول هاتف أيفون لها في عام 2007، والآن، أصبح هاتف أيفون غير مفتوح من عام 2007 معروضًا للبيع بالمزاد العلني في الولايات المتحدة بسعر متوقع قدره 50.000 دولار، حيث أن جهاز أيفون مملوك لـ Karen Green التي تلقته كهدية من أصدقائها في عام 2007.

وفي مقابلة مع AppleInsider ، كشفت Green أنها حصلت على أيفون في عام 2007 كهدية من أصدقائها بعد أن حصلت على وظيفة جديدة، وكشفت أنه خلال تلك الفترة كانت تستخدم بالفعل ثلاثة خطوط هاتفية وأن مشكلة توافق شركة الجوال منعتها من استخدام أيفون.

ويتم تنظيم المزاد من قبل LCG Auctions وسيستمر حتى 19 فبراير، وأضاف التقرير "في عام 2019 ، تم تقييم Green للهاتف بقيمة تقديرية تبلغ 5000 دولار، لذلك قررت الاحتفاظ بالهاتف لبضع سنوات، تبيع جرين الآن جهاز أيفون ، الذي من المتوقع أن يباع بأكثر من 50000 دولار ، للمساعدة في تمويل أعمالها ".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أيفون في المزاد. في أكتوبر من العام الماضي ، تم بيع جهاز أيفون مغلق من المصنع بمبلغ 39،340 دولارًا.

على جانب أخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، Tim Cook ، أن عملاق التكنولوجيا سيحضر قريبًا متجر التجزئة الخاص به إلى الهند، ومن المتوقع أن تفتتح Apple متجرين في الهند - في نيودلهي ومومباي. تشير التكهنات إلى أن متجر Apple Store في مومباي سيكون متجرًا "رائدًا" في حين أن نيودلهي قد تحصل على متجر أصغر.