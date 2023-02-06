شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض نسخة "بعلبتها" من أول أيفون 2007 للبيع بمزاد.. كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفي مقابلة مع AppleInsider ، كشفت Green أنها حصلت على أيفون في عام 2007 كهدية من أصدقائها بعد أن حصلت على وظيفة جديدة، وكشفت أنه خلال تلك الفترة كانت تستخدم بالفعل ثلاثة خطوط هاتفية وأن مشكلة توافق شركة الجوال منعتها من استخدام أيفون.
ويتم تنظيم المزاد من قبل LCG Auctions وسيستمر حتى 19 فبراير، وأضاف التقرير "في عام 2019 ، تم تقييم Green للهاتف بقيمة تقديرية تبلغ 5000 دولار، لذلك قررت الاحتفاظ بالهاتف لبضع سنوات، تبيع جرين الآن جهاز أيفون ، الذي من المتوقع أن يباع بأكثر من 50000 دولار ، للمساعدة في تمويل أعمالها ".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أيفون في المزاد. في أكتوبر من العام الماضي ، تم بيع جهاز أيفون مغلق من المصنع بمبلغ 39،340 دولارًا.