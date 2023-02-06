شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية جديدة ضد أمازون لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تعد دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Amazon، لكن لا يمكن تحديد جوانب أعمال أمازون التي ستستهدفها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالضبط ، وتوقيت أي حالة غير مؤكد، وفقًا للتقرير.

ورفضت أمازون ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق، وقد بدأت اللجنة في التحقيق مع أمازون خلال إدارة ترامب، حيث تعرضت الشركة لانتقادات بسبب مزاعم عن تفضيلها لمنتجاتها الخاصة وإزعاج البائعين الخارجيين على منصتها، وأفادت وول ستريت جورنال أن لجنة التجارة الفيدرالية كانت تدقق في ممارسات تجميع خدمة الاشتراك الرئيسية للشركة.

وتوصلت أمازون في ديسمبر إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي في ثلاثة تحقيقات لمكافحة الاحتكار بعد أن عالجت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام بيانات البائعين ، مما وفر الشركة من غرامة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية.

وتجري وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في جميع المنصات الأربع، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة Alphabet's Google مرتين، مرة فيما يتعلق بأعمال البحث الخاصة بها ومرة ثانية بشأن تكنولوجيا الإعلان، ورفعت FTC دعوى قضائية ضد Meta Facebook.

كما خسرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حكمًا قضائيًا يهدف إلى وقف صفقة تعهدت بها Meta لشراء شركة VR داخل.