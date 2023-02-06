شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يحصل على ميزة خصوصية مهمة على أندرويد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حدث لك يومًا أنك نسيت فتح علامة تبويب التصفح المتخفي على Chrome أثناء التصفح ثم أردت حذف السجل بمجرد الانتهاء من زيارة موقع ويب معين؟ حسنًا ، سمح الإصدار السابق من Chrome للمستخدمين فقط بحذف السجل وذاكرة التخزين المؤقت من صفحة الإعدادات وهذا أيضًا فقط السجل الذي يبدأ من ساعة.

لكن تقرير حديث كشف ان جوجل تخطط لتسهيل الأمر على مستخدمي أندرويد، حيث ظهرت أداة جديدة داخل إصدار أندرويد من Chrome تقترح ميزة حذف سجل التصفح الجديدة، ويقال إن جوجل تعمل على ميزة Chrome الجديدة التي ستسمح للمستخدمين بسهولة بحذف سجل التصفح لآخر 15 دقيقة.

واكتشف Chrome Story أن كروم قد تلقى إعداد علامة جديدًا يقترح ميزة "حذف سجل التصفح" الجديدة قيد التطوير، ووفقًا للتقرير ، ستكون الميزة جزءًا من القائمة الكاملة أسفل النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح، ويذكر التقرير أيضًا أنهم غير متأكدين من حذف بيانات التصفح فعليًا من Chrome أو ما إذا كان يتم حذف سجل المتصفح من عنوان URL وحقول البحث.

وحتى الآن ، ليس من الواضح ما إذا كانت جوجل تخطط بالفعل لإحضار هذه الميزة إلى الإصدار الثابت من المتصفح، لكن يمكننا أن نتوقع رؤية الميزة في الإصدارات التالية من Chrome، وأيضًا ، من المتوقع أيضًا أن تصل ميزة مماثلة إلى Chrome لنظام iOS. ومع ذلك ، سيكون بمثابة إضافة رائعة للمستخدمين وكذلك تحسين الخصوصية العامة لمتصفح الويب.

وتسمح جوجل بالفعل للمستخدمين بحذف سجل البحث بسهولة من خيارات الاقتراحات المنسدلة من خلال النقر على الزر "x" الموجود أمامهم. سيؤدي إحضار ميزة مماثلة على Chrome إلى جعل المستخدمين أكثر تحكمًا في بياناتهم.