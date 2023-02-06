قبل وقوعه بـ 3 أيام.. عالم هولندي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن عالم زلازل هولندي تنبأ بحدوث هزة أرضية قوية في تركيا، مؤكدًا أن الهزة ستصيب تركيا وسوريا والأردن ولبنان.

وفي الثالث من فبراير الجاري، كتب العالم فرانك هوجربيتس، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة حذر فيها من وقوع هزة قوية في تلك المنطقة.

وبعد حدوث زلزال مدمر ضرب تركيا وتأثرت بيه سوريا اليوم الإثنين، عادت تغريدة هوجربيتس إلى الضوء، لتنال العديد من التعليقات التي تساءلت حول تمكنه من التنبؤ بوقوعه قبل حدوثه.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر الإثنين، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

ووصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 339 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.