شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح تحديثًا مع العديد من الميزات الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تطبيق تليجرام تحديث خدمة المراسلة بميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، بدعم النظام الأساسي بميزات مهمة مثل الاتصال عبر الأنظمة الأساسية والتشفير من طرف إلى طرف ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات المستندة إلى مجموعة النظراء ومشاركتها.

وأصدرت الشركة تحديثًا جديدًا يضيف بعض الميزات المهمة إلى تطبيق المراسلة، يتضمن التحديث الأخير ميزات مثل - ترجمة الدردشات بالكامل وصانع صور الملف الشخصي وفئات الرموز التعبيرية وغيرها.

فيما يلي تفاصيل الميزات الجديدة وكيف ستعمل:

ترجمة الدردشات بأكملها

ستكون هذه الميزة متاحة لمستخدمي Telegram Premium.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للأعضاء المميزين ترجمة الدردشات والمجموعات والقنوات بأكملها في الوقت الفعلي.

لترجمة الدردشات بالكامل، يتعين على المستخدمين النقر على شريط "الترجمة" الذي سيظهر أعلى الشاشة.

يسمح تليجرام أيضًا للمستخدمين غير المتميزين بترجمة الرسائل.

يتعين عليهم ترجمة الرسائل الفردية عن طريق تحديدها والنقر على خيار "الترجمة".

صانع صور الملف الشخصي

تتيح ميزة صانع صور الملف الشخصي للمستخدمين تحويل أي ملصق أو رمز تعبيري متحرك إلى صورة ملف شخصي باستخدام هذه الحسابات.

يمكن بعد ذلك استخدام صور الملف الشخصي هذه لحساباتهم أو مجموعاتهم أو قنواتهم.

لا تقتصر هذه الميزة على مستخدمي تليجرام المميزين وهي متاحة لجميع المستخدمين.

فئات الرموز التعبيرية

أضافت تليجرام أيضًا ميزة "فئات الرموز التعبيرية" إلى تطبيقها.

تساعد هذه الميزة المستخدمين عن طريق تصنيف الملصقات والرموز التعبيرية في فئات مختلفة. يدعم Telegram أكثر من مليون نوع مختلف من الملصقات والرموز التعبيرية. ومع ذلك ، فإن اختيار الشخص المناسب قبل إرساله يمكن أن يكون مهمة محمومة للمستخدمين.

استخدام الشبكة

تتيح ميزة استخدام الشبكة للمستخدمين رؤية كمية البيانات التي استهلكها تليجرام.

سيقدم التطبيق أيضًا مخططات دائرية تفصيلية لاستخدام بيانات شبكة Wi-fi والهاتف المحمول.

يمكن للمستخدمين أيضًا تغيير إعدادات التنزيل التلقائي وفقًا لخطة البيانات الخاصة بهم.

تحديث جديد برقية: حفظ تلقائي للوسائط الواردة

تساعد هذه الميزة المستخدمين في التحكم في وقت حفظ الوسائط تلقائيًا في معرض الصور الخاص بهم بناءً على حجمها ونوعها والدردشة التي تم تلقيها منها.

ستمكّن هذه الميزة المستخدمين أيضًا من حفظ ما يريدون تمامًا لأنها تدعم أيضًا الاستثناءات.

ميزات ثانوية أخرى

بصرف النظر عن هذا قدم آخر تحديث لـ تليجرام أيضًا بعض الميزات الثانوية الأخرى مثل - أذونات الوسائط الدقيقة، والاشتراكات السنوية المتميزة، واختيار الدردشة للروبوتات، وإعادة تسجيل الدخول باستخدام Apple و Google ID والرموز التعبيرية المخصصة الجديدة.