شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 400 مليون دولار في شركة ذكاء اصطناعي تعمل على منافس ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور ChatGPT على الساحة، هناك شركة واحدة كانت في الصورة، والمثير للدهشة أنه رغم أن Microsoft استثمرت بالفعل المليارات في OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، فإن جوجل هي الشركة الأبرز التى استثمرت بشكل أكبر في منافسة ChatGPT، حيث أشارت تقارير متعددة إلى أن جوجل قد دخلت في وضع مضاعفة السرعة مع مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، منذ أن أصبحت ChatGPT حديث المدينة.

وتأتى هذه الأنباء من تقرير جديد صادر عن Bloomberg ، والذي يشير إلى أن جوجل قد استثمرت بشكل كبير في شركة تعمل على منافس ChaGPT، ووفقًا للتقرير ، استثمرت جوجل ما يقرب من 400 مليون دولار في Anthropic. وتعد Anthropic هي شركة أبحاث للسلامة والذكاء الاصطناعي ، يقال إنها تعمل على روبوت محادثة يشبه إلى حد كبير ChatGPT، ولم تعلق جوجل رسميًا على الصفقة ولكن أنثروبيك نشرت على مدونتها الرسمية حول الشراكة مع جوجل.

وفي منشور المدونة، قال أنثروبيك: "تم تصميم الشراكة بحيث يمكن للشركات أن تشارك في تطوير أنظمة حوسبة الذكاء الاصطناعي. سوف تستفيد Anthropic من مجموعات GPU و TPU المتطورة من جوجل Cloud لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتوسيع نطاقها ونشرها ".

وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic ، "إننا نتشارك مع جوجل Cloud لدعم المرحلة التالية من Anthropic ، حيث سنقوم بنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لمجموعة أكبر من الأشخاص"، "تمنحنا هذه الشراكة أداء البنية التحتية السحابية والنطاق الذي نحتاجه".