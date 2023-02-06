شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. يوتيوب تطلق ميزة البث المباشر المشترك للهواتف وكيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت يوتيوب عن إطلاق ميزتها الجديدة "بث مباشر مشترك" (Go Live Together) التي تتيح للمستخدمين دعوة ضيف للانضمام إلى البث المباشر.

وكانت يوتيوب بدأت اختبار ميزة "بث مباشر مشترك" في شهر نوفمبر الماضي، وفي تغريدة نشرتها عن إتاحة الميزة للجميع بوصفها طريقة جديدة لبدء بث مشترك بسهولة ودعوة ضيف، وذلك عن طريق الهاتف.

وقالت الشركة إنه يجب أن يكون لدى منشئي المحتوى أكثر من 50 مشتركًا لاستضافة البث المشترك، ولكن يمكن لأي شخص أن يكون ضيفًا.

وتتيح لمنشئي المحتوى المؤهلين دعوة ضيف للانضمام إلى البث المباشر معهم، وعند بدء البث المباشر باستخدام هاتف ذكي، ستظهر خلاصة البث المباشر في أعلى الشاشة لدى الضيف.

وأضاف يوتيوب في التغريده الأخيرة، :"إنها تستكشف حاليًا إضافة دعم سطح المكتب لهذه الميزة وأنها ستوفر تحديثًا في وقت ما في المستقبل.

وأوضحت الشركة أيضًا أنه يمكن استضافة عدة ضيوف في البث المباشر، ولكن لا يمكن أن يظهر سوى ضيف واحد في البث المباشر في كل مرة.

كيفية الوصول إلى ميزة "بث مباشر مشترك":

1- يجب عليك فتح تطبيق يوتيوب من الهاتف، ثم في أسفل الشاشة، اضغط على رمز الإنشاء ثم اختيار "بث مباشر مشترك".

2- أدخل تفاصيل البث، ومن ذلك: العنوان، والوصف، وإعدادات تحقيق الربح، والصور المصغرة/ وإعدادات مستوى العرض، ثم اضغط على تم.

3- من صفحة "دعوة منشئ بث مباشر مشترك"، اضغط على خيار لدعوة الضيف، ثم انسخ الرابط وأرسله إلى الضيف في رسالة.

4- يضغط الضيف على الرابط لينقل إلى غرفة الانتظار، ليظهر عندئذ لك إشعار بدخوله.

5- اضغط على إضافة، ثم على بث محتوى مباشر لبدئه.