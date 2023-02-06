شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تكلفة حلم مارك زوكربيرج بالميتافيرس؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميتا فى تقرير لها إن قسم Reality Labs - موطن تقنيات ومشاريع الواقع الافتراضي للشركة - سجل خسائر تشغيلية بلغت 4.28 مليار دولار في الربع الرابع، ليصل إجماليها لعام 2022 إلى 13.72 مليار دولار، يشير ذلك إلى أن حلم مارك زوكربيرغ بالميتافيرس يكلف المستثمرين الكثير من المال حسبما نقلت CNBC.

كانت السنة الأولى صعبة على شركة Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook، ففي أواخر عام 2021، غيَّر زوكربيرغ اسم الشركة وقال إن مستقبلها سيكون في الميتافيرس، وهو عالم رقمي حيث سيعمل الناس ويتسوقون ويلعبون ويتعلمون.

لكن في الوقت الحالي، هو مجرد مصدر تكلفة، فحققت Reality Labs إيرادات بنحو 727 مليون دولار في الربع الرابع و2.16 مليار دولار لعام 2022 بأكمله، بانخفاض من 2.27 مليار دولار في عام 2021 - بما في ذلك مبيعات سماعات الرأس Quest.

يعني ذلك خسارة القسم أكثر من ستة أضعاف الأموال التي حققها كإيرادات العام الماضي، بينما كان يمثل أقل من 2% من إجمالي المبيعات في Meta.

كان المحللون يتوقعون أن يسجل Reality Labs خسارة تشغيل ربع سنوية قدرها 4.36 مليار دولار مع إيرادات قدرها 715.1 مليون دولار، وفقًا لـ StreetAccount.

وانخفضت مبيعات سماعات الرأس للواقع الافتراضي في الولايات المتحدة بنسبة 2% في عام 2022 عن العام السابق في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها مع CNBC من قبل شركة الأبحاث NPD Group.

وأخبر زوكربيرج CNBC الصيف الماضي أنه يأمل في "الوصول إلى حوالي مليار شخص في الميتافيرس يقومون بتجارة تقدر بمئات الدولارات بحلول النصف الثاني من العقد."

ولكن قبل أن تصبح أحلام مؤسس Facebook حقيقة، يتعين على Meta أن تنفق مليارات الدولارات على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تدعم مفهوم ميتافيرس.

وقالت الشركة العام الماضي إنها تتوقع "أن الخسائر التشغيلية لـ Reality Labs في عام 2023 ستنمو بشكل كبير على أساس سنوي".

وذكرت Meta في ذلك الوقت: "بعد عام 2023، نتوقع تسريع استثمارات Reality Labs بحيث نتمكن من تحقيق هدفنا المتمثل في زيادة الدخل التشغيلي الإجمالي للشركة على المدى الطويل".

لم يكن المساهمون سعداء بالنتائج حتى الآن. فقدت Meta ما يقرب من ثلثي قيمتها العام الماضي مع ارتفاع التكاليف العكسية وعانت الأعمال الإعلانية الأساسية للشركة عبر الإنترنت من تباطؤ الاقتصاد، وزيادة المنافسة مع TikTok وتحديث خصوصية Apple، مما يحد من استهداف الإعلانات.