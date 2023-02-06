شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من 3 تطبيقات ضارة لهواتف Android.. احذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير منشور في موقع the sun من خطورة عدد من التطبيقات على الحسابات الشخصية للمستخدمين، خاصة ما يتعلق بالألعاب والأنشطة المشابهة التى تتطلب القيام بتنزيلات معينة.

وبعد ذلك يتم خداع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات التي لا نهاية لها أو محاولة سرقة البيانات الحساسة من خلال هجمات التصديد الاحتيالي، وهذه التطبيقات يتم تنفيذها خصيصا لمشاهدة الإعلانات بمقابل مادى، لكن المستهلكين سيجدون أنهم تعرضوا للخداع في مشاهدة مقطع لا ينتهي من الإعلانات مع عدم وجود شيء في المقابل.

وهناك تطبيقات خاصة بالهواتف بنظام Android خطرة يجب أن تكون على دراية بها حتى لا تخاطر بخسارة رصيدك من حسابك المصرفي.

ويوجد ثلاثة تطبيقات تستخدم نفس الأسلوب وهى: Lucky Step - Walking Tracker و WalkingJoy و Lucky Habit: health tracker ويبلغ عدد تنزيلات التطبيقات الثلاثة حاليًا حوالي 20 مليون عملية تنزيل، ىويتصل الثلاثة بخادم القيادة والتحكم نفسه، وفقًا للخبراء في شركة البرمجيات Dr.Web.