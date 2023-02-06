شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ديل تتخلى عن 6650 موظفًا وسط انخفاض الطلب على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن شركة ديل ستلغي حوالي 6650 وظيفة، أو حوالي 5% من قوتها العاملة العالمية، التي تضررت من انخفاض الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بها.

وقال جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات، في مذكرة للموظفين، إن الشركة تمر بظروف السوق التي تستمر في التآكل بمستقبل غير مؤكد، وفقاً لموقع gadgets360.

قال كلارك في المذكرة إن الإجراءات السابقة لخفض التكاليف، بما في ذلك التوقف المؤقت عن التوظيف وقيود السفر، لم تعد كافية.

كشف متحدث باسم الشركة لـ Bloomberg News إن عمليات إعادة تنظيم القسم وخفض الوظائف هي فرصة لتعزيز الكفاءة.

ولم ترد ديل على الفور على رسالة بريد إلكتروني من رويترز للتعليق.

قامت شركات من Microsoft إلى Amazon و Goldman Sachs Group بإلغاء آلاف الوظائف مؤخرًا للمساعدة في تجاوز تراجع الطلب مع تقلص إنفاق المستهلكين والشركات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

كما ألغت شركة Alphabet التابعة لشركة Google 12 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث أثرت خسائر الوظائف على الفرق في جميع أنحاء الشركة بما في ذلك التوظيف وبعض وظائف الشركة، بالإضافة إلى بعض فرق الهندسة والمنتجات.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من إعلان مايكروسوفت أنها ستلغي 10000 وظيفة وتتقاضى 1.2 مليار دولار من الأرباح، حيث يعيد عملاء الحوسبة السحابية تقييم إنفاقهم وتستعد الشركة للركود المحتمل.

كما أعلنت شركة Spotify العملاقة للبث الصوتي عن عمليات فائضة في يناير، قائلة إنها ستخفض 6% من قوتها العاملة وستتحمل رسومًا ذات صلة تصل إلى ما يقرب من 50 مليون دولار.

أظهر تقرير، أن تسريح العمال في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين في يناير، حيث خفضت شركات التكنولوجيا الوظائف بثاني أعلى وتيرة على الإطلاق استعدادًا لركود محتمل.