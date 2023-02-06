تكنولوجيا: "اورنچ مصر" توقع اتفاقية شراكة مع "فوري" لتعزيز خدمات الدفع الرقمي

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القاهرة - سامية سيد - وقعت "اورنچ مصر"، اتفاقية شراكة مع شركة "فوري" المتخصصة في حلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لتعزيز خدمات الدفع الرقمي عبر محفظة "اورنچ كاش" وتطوير مميزاتها الشاملة.

وتستهدف الشراكة ترسيخ مكانة "اورنچ كاش" كخدمة دفع رقمي رائدة في مصر تساعد العملاء بحل شامل لإدارة الأموال وحلول لإحتياجهم من خلال منصة موثوقة ومؤمنة ومتوافقة تماما ومعتمدة وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث التقنية والأمان.

وتتيح "اورنچ كاش" كم هائل من الخدمات لتحويلات الأموال و السداد، كفواتير الكهرباء والماء والغاز وسداد أقساط التأمين ومدفوعات النقابات والنوادي والمدارس والجامعات والتبرعات وشراء التذاكر وتسديد غرامات المرور والشراء أونلاين وأقساط العقارات وتسوية قروض البنوك ومدفوعات التجار.

وبشكل دائم، تسعى شركة فوري إلى عقد شراكات استراتيجية وفعالة مع كبرى الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني عبر محافظها الذكية وفقًا لما تمتلكه فوري من أحدث نظم إنشاء وإدارة المحافظ الإلكترونية ووسائل هي الأحدث في صناعة التكنولوجيا المالية وأكثرها أمانًا، إلى جانب خبرات كبيرة في سوق المدفوعات الرقمية، وذلك دعمًا لمبادرات البنك المركزي المصري ومواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وتعزز الشراكة بين "اورنچ مصر" و"فوري" من الدور الذي تلعبه "اورنچ كاش" في خدمة عملائها عبر التوسع في تقديم خدمات ومنتجات جديدة، وفي ذات الوقت الإمتثال والتوافق مع كافة اللوائح والمتطلبات التنظيمية التي يقررها البنك المركزي المصري.

وأكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "اورنچ مصر"، أن الشراكة مع منصة رائدة في الدفوعات مثل "فوري" يعد تأكيدا على إستراتيجية الشركة للمساهمة في التحول لمجتمع لا نقدي.

وقال:"بعد شراكتنا الأخيرة مع البنك الأهلي المصري فإن هذه الشراكة الجديدة مع "فوري" جنبًا إلى جنب مع خبرة "اورنچ" العالمية في مجال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية تجعل "اورنچ كاش" أقوى حل لمحفظة الهاتف المحمول في مصر مع أقوى الشركاء في هذا القطاع."

وأضاف: "تقدم "اورنچ كاش" لعملائها إمكانيات دفع رقمية غير مسبوقة في مجال المحافظ الإلكترونية في مصر ، بطريقة تتيح لعملائها الاستفادة من أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع بشكل أسرع وأكثر أمانًا وفاعلية".

وصرح المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "مع توجه الدولة إلى الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني بصورة متزايدة في المعاملات المالية، للحد من تداول النقود والذي أصبح ضرورة قصوى في الآونة الأخيرة لمواكبة التحول الرقمي؛ قامت فوري بضخ استثمارات ضخمة مما مكنها لتكون الشريك الاستراتيجي لخدمات التحول الرقمي وإنشاء وإدارة منصات محافظ الهاتف المحمول ونحن فخورون أن كافة الحلول والخدمات التي تقدمها فوري تم تطويرها بواسطة عقول مصرية.



خلال توقيع العقد

وأضاف صبري: "ستعمل شراكتنا مع اورنج على إضافة زخم كبير لحلول الدفع الإلكتروني في مصر من خلال حلول رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وذلك لتزويد العملاء بتجربة فريدة أكثر أمانًا وكفاءة".

وأكد صبري على التزام شركة فوري تجاه المجتمع المصري بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني في كافة المدفوعات والخدمات اليومية في حياة المواطنين من خلال وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية المختلفة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع المالي ودعم وتعزيز العمليات الرقمية، واستقطاب فئات جديدة من العملاء تدعيما لمبدأ الشمول المالي".