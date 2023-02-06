الكارثة تتفاقم .. زلزال جديد يضرب تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إنها سجلت زلزالا ثانيا مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة اليوم الاثنين، فيما وصل عدد ضحايا الكارثة في البلاد إلى أكثر من 912 على الأقل.

وأضافت السلطات التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.

وجرى استشعار هزات أرضية في عدد من الدول المجاورة لتركيا، صباح يوم الاثنين، مثل لبنان والأردن ومصر، في حين تأثرت سوريا بشدة وسقط فيها مئات القتلى، حسب تقديرات أولية.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قويا بشدة 7.5 ضرب تركيا يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يتزايد عدد الضحايا، نظرا لاستمرار جهود البحث عن الضحايا والناجين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من كهرمان مرعش في تركيا على عمق كيلومترين.