بعد زلزال اليوم .. 14 دولة مهددة بموجات تسونامي المدمرة

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وتبع الزلزال العنيف نحو 33 هزة ارتدادية، وشعر سكان مصر وفلسطين وقبرص ولبنان وعدة دول أوروبية بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وانهارت مبان في دول متفرقة، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض، خاصة في مدينة غازي عنتاب، التي تقع بالقرب من الحدود السورية. وسارعت عدة دول لإرسال مساعدات عاجلة للدولتين الأكثر تضررا سوريا وتركيا، للمساعدة في إنقاذ المصابين والناجين المحاصرين تحت الإنقاض.

وحذرت تركيا 14 دولة من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية بعد زلزال اليوم، فيما يحبس العالم أنفاسه لإنقاذ المصابين والمحاصرين.

تحذير من موجات مد بحري

خفضت السلطات الإيطالية مستوى تحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في جنوب البلاد.

وكانت السلطات الإيطالية قد أطلقت في وقت مبكر من الإثنين، تحذيرا من "تسونامي" بعد زلزال قوي هز وسط تركيا وشمال وغرب سوريا.

التراجع وسحب هذا الإنذار

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما أثير بشأن احتمالية حدوث موجة تسونامي عقب زلزال تركيا فجر اليوم أمر غير صحيح.

وأضاف القاضي، في فيديو للمعهد، قبل قليل، أنه تم إطلاق تحذير من شبكة الأورومتوسطي عن احتمالية حدوث موجات تسونامي "مد بحري" في شرق المتوسط، وفور تحليل البيانات الأولية للزلزل تم التراجع وسحب هذا الإنذار.