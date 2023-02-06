شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا تفوت حملة "HUAWEI Service Days" واستمتع بمجموعة من العروض والخدمات على صيانة جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة هواوي لأعمال المستهلك على تقديم أفضل خدمة عملاء ممكنة لكافة مستخدمي أجهزتها وهو ما دفعها لإطلاق حملة "HUAWEI Service Days" الجديدة هذا الشهر، حيث سيتمكن مستخدمي أجهزة هواوي من الحصول على خدمات الصيانة دون دفع رسوم تكلفة الأيدي العاملة على تكلفة قطع الغيار، كما سيتم منحهم غطاء حماية مجانية لشاشات هواتفهم المحمولة، إضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات تنظيف الأجهزة مجاناً، حيث من المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم 4 وحتى يوم 6 من الشهر الجاري أو حتى نفاذ الكمية وبمجموعة محددة من مراكز خدمات الصيانة المعتمدة.

وتولي شركة هواوي مصر لأعمال المستهلك اهتماماً كبيراً بخدمات ما بعد البيع، كونها تدرك مدى أهميتها للمستهلكين الحاليين بالإضافة إلى مدى تأثيرها على القرار الشرائي للمستهلكين المحتملين، ولذلك تعمل الشركة باستمرار على تطوير خدمات ما بعد البيع من خلال إطلاق العديد من الحملات في هذا النطاق حرصاً منها على الحفاظ على ثقة المستهلك المصري. وتهدف حملة HUAWEI Service Days إلى تمكين المستخدمين من الحصول على أفضل خدمة صيانة بشكل سريع وغير مكلف مع الاستفادة من العروض المجانية المقدمة خلال فترة الحملة.

جدير بالذكر أن شركة هواوي لديها مكانة رائدة في تقديم خدمات ما بعد البيع، كما أنها تقدم لعملائها عروض وخصومات متنوعة على هذه الخدمات، فبالإضافة إلى خدمات Huawei Care، التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، تقوم الشركة أيضًا بإطلاق مجموعة من الخصومات والتخفيضات الكبيرة لاستبدال البطاريات، إلى جانب حملات تغير زجاج شاشات الهواتف والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store، لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، خاصة وأنها تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.

جدير بالذكر أن شركة هواوي استطاعت خلال الفترة الماضية وحسب تصنيف Kantar's BrandZ ™ إدراج إسمها مرة أخرى مع زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29٪ على أساس سنوي، وذلك في إطار عمل هواوي الدائم لتحسين احترافية خدمة العملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع.