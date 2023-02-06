شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.79% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الاثنين 6 فبراير، خسارة بنسبة 1.79 % لتفتح عند نقطة سعر 22،860 دولارًا، كما عكست التبادلات الدولية مثل Binance و Coinbase الانخفاضات على نطاق مماثل، حيث شهدت العملة المشفرة خسارة كبيرة في قيمتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بين 3 فبراير واليوم، وانخفض BTC بمقدار 687 دولارًا، لكنه تمكن من الاحتفاظ بقيمته المكتسبة مؤخرًا.

وشهدت إيثر ثاني أغلى عملة مشفرة انخفاضًا بنسبة 1.77% في قيمتها اليوم الاثنين، حيث كان سعر إيثر في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ 1626 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

ويرجع هذا الانخفاض في الأسعار إلى الانخفاض في الأسهم الأمريكية بسبب الارتفاع غير المتوقع في أرقام نمو الوظائف يوم الجمعة، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة لتنظيم الاقتصاد وإدارة التضخم، كما قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة الاستثمار المشفرة Mudrex لـ Gadgets 360.

وانخفض إجمالي تقييم سوق العملات المشفرة بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا 1.06 تريليون دولار.

واستطلع جي بي مورجان 835 متداولًا من ستين موقعًا دوليًا في الفترة من 3 يناير إلى 23 يناير من هذا العام، توصلت الدراسة إلى أن 72 % من المتداولين الإلكترونيين المؤسسيين يشككون الآن في تجربة العملات المشفرة في عام 2023.

يتوقع بنك وول ستريت أن تندمج العملات المشفرة مع التمويل التقليدي في الأيام المقبلة، وسيحدث هذا مع إصدار المزيد من الدول لقواعد تحكم قطاع الأصول الرقمية.