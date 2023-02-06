فيديوهات لـ «الصباح الحزين بسوريا وتركيا» بسبب الزلزال العنيف.. الأبراج السكنية تساوت بالأرض وانتشال الضحايا وسط دموع المنقذين

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات رصدت آثار الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، وتأثرت به سوريا، الإثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في مناطق عدة بسوريا، بالإضافة إلى فيديوهات رصدت حجم الدمار الناجم عن الزلزال.

وفي أحد الفيديوهات، ظهر مواطنون وقد تمكنوا من إخراج فتى كان عالقا تحت أنقاض مبنى مهدم.

وكانت وكالة إدارة الكوارث بتركيا قد أعلنت، الإثنين، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم في جنوب البلاد.

وأفادت الوكالة بأن "76 من مواطنينا لقوا حتفهم في أضنة وأديامان وملطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، وأصيب 440 مواطنا في شانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملطية وعثمانية وهاتاي وكلس".