«الزلزال تسبب في وفاة 42 وإصابة 200 حتى الآن بسوريا» .. مصر تعلن تضامنها مع أنقرة ودمشق

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مسؤول صحي سوري إن عدد القتلى في سوريا جراء زلزال تركيا ارتفع إلى 62 شخصا.

وقال مساعد وزير الصحة السوري، إن 42 شخصا قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد في زلزال يوم الاثنين. وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون مما رفع عدد القتلى في سوريا التي مزقتها الحرب إلى ما لايقل عن 62 شخصا.

وأعلن معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية في تصريح لوكالة سانا السورية الرسمية تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك في حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال لواء إسكندرون.

وأكد الدكتور ضميرية أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

وأشار الدكتور ضميرية إلى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.

على بعد 691 كيلومترا شمال رفح

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وأضاف القاضي في بيان الإثنين، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 3:17 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح رئيس المعهد أن الهزة الأرضية كانت على عمق 18.30 كيلومترا.

ووفق المعهد، فإنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد القاضي أن المنطقة التي حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هي تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.

تضامن مع الضحايا

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الخارجية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "تتقدم مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة".