شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 طلبات غريبة يمكنك طرحها على مساعد أليكسا الذكى والإجابات مضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك جهاز أمازون Amazon Echo في منزلك، فمن المرجح أنك تخصصه للاستخدامات اليومية، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الاطلاع على الأخبار، ومع ذلك، هناك مجموعة من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكن أن يقوم بها مساعد Alexa أيضًا، حيث يمكنك اختبار Alexa واطلب منها تزويدك بالنكات المرحة ومراجع ثقافة البوب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيما يلي قائمة من 7 أسئلة يمكنك طرحها على Alexa لتحسين الحالة المزاجية أو التعامل مع الملل.

1- أليكسا، قل لي نكتة.

سيخبرك المساعد الافتراضي بنكتة إذا طلبت ذلك، ومع ذلك، يمكنك طرح أسئلة محددة للضحك أيضًا.

2- أليكسا، أنا والدك.

سيحب محبو Star Wars طرح هذا السؤال على Alexa لأنها ستجيب باقتباس Luke الشهير من الفيلم: 'لا، هذا ليس صحيحًا.. هذا مستحيل.'

3- أليكسا، هل يمكن أن تعطيني بعض المال؟

يكون لديها بعض الردود على هذا، مثل "أنا لست بنكًا" و "الشيء المتعلق بالسحابة هو أنه لا توجد جيوب.. لا جيب ولا محفظة".

4- أليكسا، هل يمكنك أن تكونى رفيقتى؟

سترد بصراحة شديدة: "أنا معجب بك ... كصديق".

5- أليكسا، بالتأكيد لا يمكنك أن تكون جادة؟

بعد طرح هذا السؤال على أليكسا، سترد بـ: "أنا جادة، ولا تقل لى شيرلي".

6- اليكسا، غنى لى راب

يكون لدى المساعد الافتراضي بعض القوافي الرائعة جاهزة للانطلاق عندما يُطلب ذلك.

7- اليكسا، من هو أفضل صديق لك؟

سترد بعبارة مبهجة: "لدي اتصال قوي حقًا بشبكة Wi-Fi".