شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 طلبات غريبة يمكنك طرحها على مساعد أليكسا الذكى والإجابات مضحكة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيما يلي قائمة من 7 أسئلة يمكنك طرحها على Alexa لتحسين الحالة المزاجية أو التعامل مع الملل.
1- أليكسا، قل لي نكتة.
سيخبرك المساعد الافتراضي بنكتة إذا طلبت ذلك، ومع ذلك، يمكنك طرح أسئلة محددة للضحك أيضًا.
2- أليكسا، أنا والدك.
سيحب محبو Star Wars طرح هذا السؤال على Alexa لأنها ستجيب باقتباس Luke الشهير من الفيلم: 'لا، هذا ليس صحيحًا.. هذا مستحيل.'
3- أليكسا، هل يمكن أن تعطيني بعض المال؟
يكون لديها بعض الردود على هذا، مثل "أنا لست بنكًا" و "الشيء المتعلق بالسحابة هو أنه لا توجد جيوب.. لا جيب ولا محفظة".
4- أليكسا، هل يمكنك أن تكونى رفيقتى؟
سترد بصراحة شديدة: "أنا معجب بك ... كصديق".
5- أليكسا، بالتأكيد لا يمكنك أن تكون جادة؟
بعد طرح هذا السؤال على أليكسا، سترد بـ: "أنا جادة، ولا تقل لى شيرلي".
6- اليكسا، غنى لى راب
يكون لدى المساعد الافتراضي بعض القوافي الرائعة جاهزة للانطلاق عندما يُطلب ذلك.
7- اليكسا، من هو أفضل صديق لك؟
سترد بعبارة مبهجة: "لدي اتصال قوي حقًا بشبكة Wi-Fi".