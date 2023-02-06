«سكان بيروت يهربون من منازلهم وضحايا بتركيا» .. أعنف زلزال يضرب المنطقة منذ 100عام

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، عدة مناطق في مصر منذ قليل.

وشعر بالزلزال سكان القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى بشمال مصر قبل قليل، بحسب آخر الإحداثيات.

وتمركز مصدر الزلزال في تركيا على عمق 10 كيلومترات، وضرب سوريا والعراق حتى وصل لقلب القاهرة.

ويعد هذا الزلزال هو الأعنف منذ 100 عام، وتسبب في ضرب العديد من الدول العربية.

بيروت

واضطر سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مواطنين في العراق وسوريا ولبنان شعروا بارتدادات الزلزال.

وأصيب 22 شخصا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.