شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام ميزة "الاستطلاعات" بمنصة انستجرام داخل الرسائل المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة انستجرام مشاركة الصور ومشاركة الفيديو القصير (ريلز) والمراسلة الفورية إلى جانب ميزات أخرى، ومثل Facebook و WhatsApp ، يسمح انستجرام لمستخدميه أيضًا بإنشاء استطلاعات الرأي.

ويمكن لمستخدمي انستجرام إرسال استطلاعات الرأي من خلال الرسائل المباشرة على أجهزة Android و iOS، وتعمل الميزة مثل إضافة ملصق استطلاع إلى قصصك، ستكون نتائج الاستطلاع مرئية للجميع في الدردشة الجماعية حيث يتم إرسالها في الوقت الفعلي، إليك كيفية إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في انستجرام DMs.

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى قسم DM وافتح المجموعة التي تريد إنشاء تصويت فيها.

3. اضغط على خيار الملصقات.

4. ثم حدد خيار الاستطلاعات.

5. أدخل السؤال والخيارات المطلوبة.

6. اضغط على زر إنشاء استطلاع.

يمكنك تغيير تصويتك أو إضافة المزيد من الخيارات إلى الاستطلاع بينما لا يزال مفتوحًا من خلال النقر على "عرض الاستطلاع". من المهم ملاحظة أن أي شخص في الدردشة الجماعية لديه القدرة على تغيير تصويتهم أو إضافة خيارات تصويت جديدة.