شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء نسخة احتياطية مشفرة من واتساب فى جوجل درايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر تطبيق واتساب ميزة التشفير من طرف إلى طرف End-to-end encryption لتأمين المحادثات، مما يوفر تجربة محادثة آمنة بين المرسل والمستقبل، حيث لا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة البيانات من محتوى الرسائل التي ترسلها، أو استخراجها، وما يمكنهم الوصول إليه فقط هو الهاتفان اللذان يعملان كنقاط نهاية في إعداد التشفير، حيث يكون التطبيق مثبتًا.

يتيح لك تطبيق واتساب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتك وبياناتك في خدمات التخزين السحابي جوجل درايف، أو iCloud، بناءً على نظام التشغيل الذي تستخدمه، ولكن المشكلة هي أن النسخ الاحتياطية التي تحفظها من بياناتك في الخدمات السحابية غير مشفرة، وهذا يعني أنه إذا وصل إليها أي شخص فيمكنه قراءتها بسهولة.

لذلك طرح واتساب في نهاية 2021 ميزة النسخ الاحتياطي المشفر تمامًا، لتعزيز حماية النسخ الاحتياطية في جوجل درايف أو iCloud، ولكن يجب عليك تفعيل هذه الميزة أولًا لاستخدامها.

عند إنشاء نسخة احتياطية مشفرة من بياناتك ومحادثاتك في واتساب يجب عليك تعيين كلمة مرور مكونة من ستة أحرف على الأقل ورقم واحد، كما يمكنك استخدام مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا بدلاً من ذلك إذا كنت تفضل ذلك.

كيفية إنشاء نسخة احتياطية مشفرة من واتساب في جوجل درايف:

1- انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

2- اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

3- اضغط على خيار (الدردشات) Chats.ىاضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للدردشات) Chat backup.

4- اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف) End-to-end encrypted backup، ثم على خيار (تشغيل) Turn on.

5- اضغط على خيار (إنشاء كلمة مرور) Create a password.أنشأ كلمة مرور، ثم اضغط على خيار (التالي) Next، يجب أن تحتوي كلمة المرور على ستة أحرف ورقم واحد على الأقل.

يمكنك أيضًا اختيار (استخدام مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا) Use 64-digit encryption key، حيث يمكنك توليده والاحتفاظ به، وكما ذكرنا سابقًا يجب أن تحفظه جيدًا لأنه إذا ضاع لن تتمكن من الوصول إلى نسختك الاحتياطية.