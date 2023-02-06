شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 نصائح لتحسين عمر بطارية هاتف أندرويد الذكى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد عمر البطارية على الهاتف الذكي على عدة عوامل مثل عدد تطبيقات الخلفية قيد التشغيل ونمط الاستخدامات والمزيد، على الرغم من ذلك، فإن نفاد الطاقة في موقف مهم يمكن أن يكون مصدر إزعاج حقيقي وهناك احتمال ألا تكون نقطة الشحن متاحة دائمًا.

لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي والتأكد من أنه يعمل طوال اليوم.

وفيما يلي 9 نصائح يمكن أن تساعدك على تحسين عمر بطارية هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.



تقليل سطوع الشاشة تقليل سطوع الشاشة تستهلك شاشات العرض عادةً معظم الطاقة ويمكن أن تكون أحد أكبر الأسباب وراء استنزاف البطارية بشكل أسرع.

يمكن أن يؤدي خفض سطوع الشاشة إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وإطالة عمر بطارية جهاز Android الخاص بك.



تقليل وقت إيقاف تشغيل الشاشة تقليل وقت إيقاف تشغيل الشاشة تتيح الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد للمستخدمين ضبط الفاصل الزمني الذي يتم بعده إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.

سيؤدي تقليلها إلى زيادة عمر البطارية حيث ستؤدي إلى تشغيل الشاشة عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام بشكل أسرع لتوفير عمر البطارية.



اضبط مستوى السطوع على تلقائي اضبط مستوى السطوع على تلقائي تأتي معظم الهواتف الذكية الحديثة مزودة بمستشعر الضوء المحيط المسؤول عن الضبط التلقائي لسطوع الشاشة بناءً على البيئة المحيطة.

يمكن أن يساعد في تحسين عمر البطارية لأنه يقلل تلقائيًا من سطوع الشاشة في المناطق المظلمة.

أوقف تشغيل الاهتزازات تستهلك الاهتزازات طاقة أكثر من نغمات الرنين، لذا فإن إيقاف تشغيل الاهتزازات يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

تقييد التطبيقات ذات الاستخدام العالي للبطارية تستهلك تطبيقات الخلفية الكثير من موارد النظام مما يؤدي في النهاية إلى زيادة استهلاك البطارية. يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل خدمات الخلفية، خاصة تلك التي تستهلك المزيد من الطاقة في تحسين عمر البطارية.

استخدم وضع توفير الطاقة تأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مزودة بأوضاع موفرة للطاقة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل خدمات الخلفية وتقليل سطوع الشاشة وفي بعض الحالات تقليل أداء وحدة المعالجة المركزية.

أغلق التطبيقات غير المستخدمة يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد إلى استنفاد طاقة البطارية بسرعة.

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها للحفاظ على الطاقة.

اضبط إعدادات المزامنة يمكن أن تستخدم مزامنة البيانات مثل البريد الإلكتروني وتحديثات الوسائط الاجتماعية الكثير من القوة.

اضبط إعدادات المزامنة لتقليل المزامنة أو عند الاتصال بشبكة Wi-Fi فقط.