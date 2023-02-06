شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الهندية تكشف تفاصيل فشل إطلاق صاروخها لنشر أقمار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الهندية ISRO سبب فشل إطلاق صاروخ الصيف الماضى لنشر الأقمار الصناعية التي حملها في المدار بشكل صحيح وفقدت جميع الحمولات.

وأطلقت ISRO فى الصيف الماضى نوعًا جديدًا من الصواريخ، مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة أو SSLV، أثناء إطلاق الصاروخ كما هو مخطط له، لم يكن قادرًا على نشر الأقمار الصناعية التي حملها في المدار بشكل صحيح وفقدت جميع الحمولات.

وتم إطلاق أول SSLV في 7 أغسطس 2022، وهو يحمل قمرين صناعيين - أحدهما قمر صناعي لرصد الأرض والآخر CubeSat مليء بالحمولات حسبما نقل موقع Digitartlends.

أُطلق الصاروخ من سريهاريكوتا، الهند، وكان يهدف إلى إيصال الأقمار الصناعية إلى مدار 220 ميلاً فوق سطح الأرض، ولكن عندما تم إطلاق الحمولات ، تم حقنها في مدار غير مستقر وإهليلجي للغاية، مما يعني أنها سقطت مرة أخرى على الأرض واحترقت في الغلاف الجوي.

في تقرير حديث أبرزه موقع سبيس، قالت ISRO إن الحقن غير الصحيح كان بسبب "اضطراب الاهتزاز" الذي يؤدي إلى مشاكل في نظام الملاحة.

أثناء الإطلاق تعرض الصاروخ لمستويات عالية من الاهتزاز داخل حجرة معداته، مما أدى إلى تشبع مقاييس التسارع الستة المصممة لمراقبة الاهتزازات.

هذا يعني أن مقاييس التسارع أعطت قراءات غير صحيحة، مما أدى إلى إرسال معلومات خاطئة إلى نظام الملاحة.

تقول ISRO أن المشكلة تكمن في الاهتزازات التي عانى منها الصاروخ في سطح السفينة حيث تم تحديد موقع الأقمار الصناعية أثناء الفصل في المرحلة الثانية.

هذه الاهتزازات "تجاوزت التوقعات ومستويات الاختبارات الأرضية في كل من التردد المنخفض والعالي وكذلك في المدة الزمنية."

لمنع تكرار المشكلة في عمليات الإطلاق المستقبلية، تقول ISRO إنها ستستخدم نظامًا أحدث للفصل في المرحلة الثانية والذي يجب أن يتسبب في اهتزازات أقل، وأنه سيعدل المنطق على مقاييس التسارع.

الرحلة القادمة من SSLV مقررة في الربع الأول من هذا العام، حيث تسعى الوكالة مرة أخرى إطلاق العديد من الحمولات بما في ذلك القمر الصناعي لمراقبة الأرض EOS-07 وقمرين صناعيين آخرين للركاب.