شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موديلات الذكاء الاصطناعى ستغير طريقة شرائك للملابس عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لموديلات الذكاء الاصطناعى استبدال عارضات الأزياء، فتم تعيين الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في الطريقة التي نطلب بها الملابس عبر الإنترنت، حيث أطلقت شركة ألمانية نظامًا يقدم موديلات رقمية في الحملات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تدعي شركة ColorDigital GmbH، أن DMIx StudioAvatars تتمتع بجودة صور واقعية لم يسبق لها مثيل من قبل.

ويمكن تخصيص الموديلات الرقمية، التي تأتي بأسماء تشمل Joy و Nina و Noah و Theo، حسب تفضيلات العلامة التجارية.

ويمكن ارتداء الأشكال في أي شكل من أشكال الملابس، بما في ذلك الملابس الداخلية، وتعرض ما يسمى بمكتبة الملحقات عناصر مثل الأحذية والمجوهرات لإكمال المظهر.

يمكن استخدام أي تأثير إضاءة وكذلك تصميم الخلفيات في بيئة CAD (تصميم بمساعدة الكمبيوتر) في الوقت الفعلي.

تعتقد ColorDigital، أن الرقمنة الشاملة لسير العمل سيكون لها تأثير كبير على صناعة الأزياء.

تشرح الشركة، "من خلال تقليل الحاجة إلى النماذج الأولية والعينات المادية واعتبار السفر وإنتاج البراعم، يمكن للعلامات التجارية توفير التكاليف والوقت بالإضافة إلى تقليل التأثير البيئي".

وأضافت الشركة "هذا المزيج الرائد من التكنولوجيا الرقمية المزدوجة والبيانات الرئيسية يوفر منتجًا نهائيًا لا يمكن تمييزه عن البشر الحقيقيين أو الملابس الحقيقية وهو شفاف تمامًا."

يقول جيرد ويلشوتز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ColorDigital GmbH: "حتى الآن، لم يكن سير العمل ثلاثي الأبعاد الشامل مع النماذج الافتراضية قادرًا على تلبية متطلبات التسويق واستبدال صور النماذج البشرية على أنظمة التجارة الإلكترونية، لكن مع DMIx 3D-Studio، نحن لا نجعل سير العمل المعقد سهلاً فحسب، بل نضع أيضًا الأساس لخط مؤتمت لإنشاء صور جاهزة للتجارة الإلكترونية للعديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت".

جدير بالذكر أنه تم إنشاء النماذج الافتراضية مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل والمعايير العالية للتصميم والجماليات.