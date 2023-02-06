شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسن، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.
ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone iPhone 14 Plus كما يلى:
Google Pixel 7 Proالشاشة: 6.7 بوصة
المعالج: Tensor G2
نظام التشغيل: Android 13
الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
iPhone 14 Plusالشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 203 جراما
البطارية: 4325 mAh