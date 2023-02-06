شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرات الركاب ذاتية القيادة فى طريقها للإقلاع وتحذيرات من وجود مخاطر سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الطائرات ذاتية القيادة للإقلاع، حيث تقوم شركات بوينج وإيرباص وشركات أخرى باختبار الأنظمة المستقلة، لكن الطيارين يحذرون من مخاطر السلامة، وتتيح التقنيات إمكانية الهبوط الذاتي، والتعامل مع حالات الطوارئ على متن الطائرة، وتخفيف قانون إدارة الطيران الفيدرالي الذي يتطلب وجود طيارين في قمرة القيادة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك الطيارون مخاوفهم على تويتر، حيث ذكر الكثيرون أن طيارين مطلوبين في حالة الطوارئ.

أعلن توني دريزا، الذي كان طيارًا في شركة طيران لمدة 40 عامًا، أنه يستطيع القول بشكل لا لبس فيه أنه عندما تنشأ حالة طارئة في قمرة القيادة، فمن الضروري وجود طاقم كامل للتعامل معها.

في حين أن الطائرات ذاتية القيادة لا تزال مبكرة، قال Dave Calhoun الرئيس التنفيذي لشركة Boeing في مقابلة تلفزيونية بلومبرج، إن التكنولوجيا ستصل إلى جميع الطائرات في نهاية المطاف.

تتجه شركة Boeing نحو عالم مستقل، حيث تعمل على أنظمة للأغراض العسكرية التي ستشق طريقها إلى الرحلات الجوية التجارية.

قدمت الشركة التكنولوجيا للبحرية الأمريكية بطائرة MQ-25، وهي طائرة ذاتية التزود بالوقود تعمل على توسيع نطاق القتال لمقاتلات Boeing F / A-18 Super Hornet و Boeing EA-18G Growler و Lockheed Martin F-35C.

قال Dave Calhoun لقوات الجو والفضاء: "اعتقد أن الاستقلالية والعمل الجماعي سيكونان أحد الدوافع الحقيقية فيما يتعلق بتطوير الطائرات".

وتختبر شركة إيرباص المنافسة لشركة بوينج أنظمة دارجون فلاي للطائرات التجارية، والتي ستوفر تقنية هبوط آلية ومساعدة الطيارين.

وتتطلع شركة Xwing الناشئة في كاليفورنيا أيضًا إلى الانضمام إلى سباق الطائرات المستقلة بطائرة شحن ذاتية القيادة تعمل بكامل طاقتها.