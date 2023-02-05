شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربع سكان العالم يحملون تفاحة ستيف جوبز.. تعرف على عدد أجهزة أبل النشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يوما عن عدد أجهزة أبل النشطة التى يملكها سكان العالم، فرغم أن الأمر قد يصعب تخيله، إلا ان أحدث احصائيات أبل كشفت عن العدد التقريبي لذلك، والذى يصل إلى 2 مليار جهاز نشط هذا العام أي ما يقارب ربع عدد سكان العالم، بعدما كان 1.5 مليار في عام 2020، و1 مليار عام 2016.

فخلال مكالمة المستثمرين بعد النتائج الفصلية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، عن الرقم، وقال كوك: "لدينا الآن أكثر من ملياري جهاز نشط كجزء من قاعدتنا المثبتة المتزايدة، أي ضعف ما كان عليه قبل سبع سنوات فقط".

وقال لوكا مايستري، المدير المالي لشركة أبل، إن الأسواق المدمجة هي التي تحدث فرقًا كبيرًا، وقال: "يأتي النمو من كل فئة منتجات رئيسية وقطاع جغرافي، مع زيادات قوية من رقمين في الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك والهند وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام".

وقد توقفت أبل عن الكشف عن أرقام المبيعات الفردية لأي من أجهزتها قبل بضع سنوات، لذلك ليس من الواضح ما هي الأجهزة التي تغذي فعليًا نمو أجهزتها النشطة حول العالم، ولكن إذا كان على المرء أن يأخذ تخمينًا عشوائيًا ، فيجب أن يكون iPhone هو الذي سيتصدر المخططات.

وأيضًا، في عام 2014، كشفت شركة أبل أنه تم تنشيط مليار جهاز iOS، وفي ذلك الوقت، كان جهاز iPad يعمل أيضًا على نظام التشغيل iOS ، لذا لم يكن من الواضح مرة أخرى عدد أجهزة iPhone، ومع ذلك، قال كوك إن شركة أبل "سجلت أرقامًا قياسية عبر كل قطاع جغرافي وفئة منتج رئيسية، ولذا فقد كان تغييرًا واسع النطاق."

وقال أيضًا إن هذا يرجع إلى "التزام أبل العميق بالابتكار، وولاء العملاء المذهلين ورضاهم، وعدد كبير من المبدعين"، وقال مايستري إن الرقم "يمثل أساسًا رائعًا للتوسع المستقبلي لنظامنا البيئي، ويستمر في النمو حتى في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، مما يدل على المستويات العالية بشكل استثنائي من ولاء العملاء ورضاهم وقدرتنا على جذب عملاء جدد إلى منصتنا. . "