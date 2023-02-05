شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لفرض تويتر رسومًا باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرض شركة تويتر رسوم قدرها 1000 دولار أمريكي شهريًا للاحتفاظ بعلامة التوثيق الذهبية، لتجني الأموال من الشركات، حسبما أفاد تقرير نشره موقع ذي إنفورميشن (The Information).

ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الجمعة، اليك أهم المعلومات التي ستتخذها تويتر بشأن العلامة الذهبية:

العلامات التجارية التي لا تدفع الرسوم الشهرية ستفقد علامة التوثيق الذهبية، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح متى سيحدث ذلك.

تويتر ستفرض رسومًا إضافية قدرها 50 دولارًا شهريًا لإضافة علامات التوثيق إلى كل حساب تابع للشركة.

إذا كنت ترغب في الاشتراك، فإن (رسوم) التوثيق للمؤسسات ( Verified for Organizations ) هي 1,000 دولار شهريًا، و50 دولارًا لكل حساب تابع لكم شهريًا مع عرض لشهر واحد مجانًا للحسابات التابعة”.

) هي 1,000 دولار شهريًا، و50 دولارًا لكل حساب تابع لكم شهريًا مع عرض لشهر واحد مجانًا للحسابات التابعة”. نشر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا لقطة شاشة أخرى لرسالة مباشرة بين شركة أخرى ومدير المنتجات في تويتر، والتي تؤكد مرة أخرى فرض رسوم قدرها 1,000 دولار شهريًا.

وكانت تويتر قد طرحت علامات التوثيق الذهبية قبل برنامج “التوثيق للمؤسسات” – المعروف سابقًا باسم (Blue for Business) – الذي يسمح للشركات بتوثيق نفسها وتمييزها على تويتر، كما أنه يتيح للشركات إضافة علامات تعرض إصدارات مصغرة من صور ملفاتها الشخصية على تويتر إلى الحسابات التي تخص الموظفين والمديرين التنفيذيين وأي شخص آخر مرتبط بالعلامة التجارية.

ولم تكشف تويتر، التي أطلقت برنامج الوصول المبكر إلى برنامج التوثيق للمؤسسات الشهر الماضي، رسميًا عن أي معلومات تخص رسوم الاشتراك الشهري الخاص بالمؤسسات.

ويُشار إلى أن الاشتراك الباهظ هو مجرد واحد من العديد من التغييرات التي نفذها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في محاولة لزيادة العائدات وتقليل ديون تويتر البالغة 12.5 مليار دولار.

فبالإضافة إلى عمليات التسريح الجماعي للعمال، بدأ ماسك بفرض رسوم على المستخدمين بقيمة تبدأ من 8 دولارات شهريًا مقابل علامة التوثيق الزرقاء، وسيبدأ قريبًا بإجبار المطورين على الدفع مقابل الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر بعد حظر تطبيقاتهم من المنصة الشهر الماضي.

وفي حين أن ماسك وعد بمشاركة أرباح إعلانات تويتر مع منشئي المحتوى، فإنه قال إنهم سيكونون مؤهلين لذلك فقط إن كانوا مشتركين في خدمة تويتر بلو (Twitter Blue). كما باعت الشركة أثاث المكاتب والأصول الأخرى بالمزاد العلني بعد إخفاقها في دفع الإيجار في عدة مواقع، ومن ذلك مقر تويتر في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.