شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو لديك هاتف iPhone من عام 2007.. فلديك ثروة تقدر بـ50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع فنان الوشم الأمريكي كارين جرين، بقايا تكنولوجيا فى مزاد، حيث كان يمتلك نسخة آيفون 8 جيجا إنتاج عام 2007، وكان الهاتف لم يستخدم بعد، كما أن علبة الآيفون لم تفتح مطلقًا، ومن ثم باع الهاتف فى المزاد، مقابل مبلغ مالى ضخم، لم يتم الإعلان عنه.

وفى العام الماضى، تم بيع هاتف iPhone آخر غير مفتوح من الجيل الأول فى المزاد بمبلغ 39339 دولارًا (34887 جنيهًا إسترلينيًا) أى حاولى 40 ألف دولار.

وكان الجيل الأول من iPhone هو النموذج الذي كشف عنه المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف جوبز في عام 2007، ولذلك سيكون أمام عشاق Apple جنى الكثير والكثير من المال إذا كان لديك نسخة قديمة لم تستخدم ولم تفتح علبتها من قبل حتى 19 فبراير الجارى.

وكان الجيل الأول من iPhone هو النموذج الذي كشف عنه المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف جوبز في عام 2007 أي منذ أكثر من 15 عاما.

وكشف جوبز عن الجهاز لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا، أطلق عليه مزيجًا من "جهاز iPod، وهاتف، ومتصل عبر الإنترنت".

وقد أحدث iPhone الأصلي ثورة في سوق الهواتف الذكية وأشعل سباق التسلح التكنولوجي الحالي.

وتم إنتاج أحدث جهاز iPhone، وهو iPhone 14 Pro الذي تم إصداره مؤخرًا، معروض للبيع الآن بأسعار تبدأ من 1099 جنيهًا إسترلينيًا وتنتهي عند 1749 جنيهًا إسترلينيًا وهو إصدار iPhone 14 Pro Max عالي المواصفات.