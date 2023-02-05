شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم خسارة Reality Labs للمليارات .. "ميتا" تستكمل خططها في تطوير "ميتافيرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج ، مؤسس شركة Meta ومديرها التنفيذي، إن الشركة الأم لشركة فيس بوك ستطلق "سماعة رأس" من الجيل التالي "في وقت لاحق من هذا العام" وستتميز بتقنية أفضل للواقع المختلط (MR)، حيث يأتي هذا التطوير في الوقت الذي أعلنت فيه Meta أن قسم Reality Labs قد خسر 13.7 مليار دولار في الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) في عام 2022.

وقال زوكربيرج في أحدث إصدار لأرباح الشركة :"في وقت لاحق من هذا العام، سنطلق سماعات رأس المستهلك من الجيل التالي، والتي ستحتوي أيضًا على Meta Reality، وأتوقع أن يؤدي هذا إلى إنشاء هذه التقنية كخط أساس لجميع سماعات الرأس في المستقبل، وفي النهاية بالطبع بالنسبة لنظارات الواقع المعزز (AR) أيضًا ".

وقال الرئيس التنفيذي أيضًا إن النظام البيئي Meta Reality جديد نسبيًا ، لكنه سينمو كثيرًا في السنوات القليلة المقبلة ، مضيفًا أن هناك الآن أكثر من 200 تطبيق على أجهزة VR التابعة للشركة والتي حققت أكثر من مليون دولار من العائدات .

وقالت الشركة إن Reality Labs ، وحدتها التي تنتج أجهزة وبرامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، خسرت 13.7 مليار دولار من الخسائر التشغيلية في عام 2022، وتتجاوز الخسائر 10.2 مليار دولار التي خسرتها في عام 2021.

الشركات التي اشترتها Meta في عام 2022

تلقت الشركة الأم لـ فيس بوك في وقت سابق من هذا الأسبوع الإشارة الخضراء من محكمة أمريكية لإكمال شرائها لبدء تشغيل الواقع الافتراضي داخل Unlimited، حيث تم حظر الصفقة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بدعوى أنه مع الاستحواذ ، ستحتكر Meta بشكل غير قانوني صناعة VR.

وفي يناير استحوذت Meta على Gary Sharp Innovations ، وهي شركة ناشئة في مجال البصريات مقرها كولورادو لمساعدتها في بناء سماعات رأس VR بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز.

وفي ديسمبر ، استحوذ فيس بوك على شركة Luxexcel ، وهي شركة تصنع عدسات طبية للطباعة ثلاثية الأبعاد للنظارات الذكية، وفي يونيو 2022 ، اشترت BigBox VR ، الشركة المصنعة لـ Population: One وفي أبريل ، أكملت شراء Downpour Interactive ، الاستوديو الذي يقف وراء لعبة VR Onward.