شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحذر مايكروسوفت بشأن صفقة استحواذها على "Activision Blizzard" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تلقت رسميًا تحذيرًا من الاتحاد الأوروبي خاص بمكافحة الاحتكار بشأن عرضها البالغ 68.7 مليار دولار للاستحواذ على عملاق الألعاب Activision Blizzard، ووفقًا لتقرير في صحيفة Politico، تم إرسال الاعتراضات إلى عملاق التكنولوجيا هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أنه في "بيان الاعتراضات، أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي" الأسباب التي تجعل الصفقة تهدد المنافسة العادلة في سوق ألعاب الفيديو "، وقال متحدث باسم مايكروسوفت إنهم ملتزمون بالحلول وإيجاد طريق للمضي قدمًا لهذه الصفقة.

وقال المتحدث باسم الشركة: "إننا نستمع بعناية إلى مخاوف المفوضية الأوروبية ونحن واثقون من قدرتنا على معالجتها"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزالت مايكروسوفت حجة قوية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي قدمتها في ديسمبر من العام الماضي، حيث رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا للحصول على شركة تطوير ألعاب الفيديو الرائدة Activision Blizzard.

وفقًا لـ Axios ، قالت مايكروسوفت إنها ارتكبت "خطأ" عندما زعمت أن "هيكل FTC ذاته ينتهك دستور الولايات المتحدة"، وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن "FTC لديها مهمة مهمة لحماية المنافسة والمستهلكين، وقمنا بسرعة بتحديث ردنا لحذف اللغة التي تشير إلى خلاف ذلك بناءً على الدستور.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في الدعوى القضائية التي رفعتها، إن الصفقة، وهي الأكبر على الإطلاق في صناعة ألعاب الفيديو، ستمكن مايكروسوفت من قمع المنافسين على وحدات تحكم ألعاب Xbox ومحتوى الاشتراك المتزايد بسرعة وأعمال الألعاب السحابية.

وقالت مديرة مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية في بيان :"لقد أظهرت مايكروسوفت بالفعل أنها تستطيع وستحجب المحتوى عن منافسيها في الألعاب، واليوم نسعى إلى منع مايكروسوفت من السيطرة على استوديو ألعاب مستقل رائد واستخدامه لإلحاق الضرر بالمنافسة في أسواق ألعاب ديناميكية وسريعة النمو متعددة".

وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إنهم ملتزمون منذ "اليوم الأول بمعالجة مخاوف المنافسة، بما في ذلك من خلال تقديم تنازلات مقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى لجنة التجارة الفيدرالية"، وفي سبتمبر، أعلنت هيئة مراقبة السوق في المملكة المتحدة عن تحقيق معمق في صفقة مايكروسوفت النقدية بالكامل للاستحواذ على عملاق الألعاب Activision Blizzard، إذا لم تتم تلبية مخاوفها بشأن ممارسات مكافحة الاحتكار.