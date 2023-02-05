شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة جدولة المنشورات الجديدة فى لينكد إن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة لينكد إن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة المنشورات، في تاريخ ووقت محددين من خلال موقع لينكد إن عبر الويب أو تطبيق أندرويد.

ستساعدك ميزة جدولة المنشورات في إدارة حسابك وصفحاتك بكفاءة من خلال توفير الكثير من الوقت، والاستمرار في استراتيجية المحتوى الخاص بك، حيث إن نقطة الاستمرار في نشر المحتوى في أي منصة تعد هي المعضلة التي نقع فيها جميعًا، فالكثير منا يبدأ بالنشر لفترة ثم لا يجد وقتًا لذلك فيتوقف.

كانت تتيح لينكد إن جدولة المنشورات عبر خدمات الجهات الخارجية، ولكن هذه الميزة الجديدة داخل موقع الويب وتطبيق الهاتف ستسهل إدارة المحتوى أثناء التنقل، وتتيح لك أيضًا مراقبة أداء مشاركاتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بك باستمرار.

وتطورت منصة لينكد إن لتصبح القناة الأكثر تأثيرًا في تسويق المحتوى، وزاد الاهتمام بالبحث عن كلمة “LinkedIn” بأكثر من 295% منذ عام 2010.

منصة لينكد إن تضم أكثر من 875 مليون عضو في أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث تصل نسبة المستخدمين النشطين يوميًا لأكثر من 40%، وبصفتها أكثر منصة مهنية انتشارًا، فهي تجذب الكثير من رواد الأعمال، والمديرين التنفيذيين، والمهنيين الذين يتطلعون إلى بناء شبكتهم وزيادة تأثيرهم.

أظهرت دراسة حديثة أجراها موقع "HubSpot" أن لينكد إن مصدر جيد لاكتشاف العملاء المحتملين، حيث إنه أكثر فاعلية بنسبة 277% في جذب عملاء محتملين من فيسبوك وتويتر.

وذلك من خلال نشر محتوى ذي صلة وغني بالمعلومات في حسابك الشخصي في لينكد إن أو في صفحة شركتك يمكنك زيادة الزيارات في موقعك بسهولة.