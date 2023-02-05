شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المذنب الأخضر يقترب من الأرض.. إليك كيفية مشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد نهاية هذا الأسبوع زائرًا خاصًا إلى سماء كوكبنا، حيث سيمر مذنب عمره 50000 عام، يُسمى هذا المذنب C / 2022 E3 ZTF ، ويظهر باللون الأخضر في السماء بسبب المواد الكيميائية التي يتكون منها، وسيقترب بدرجة كافية من الكوكب بحيث يكون مرئيًا باستخدام منظار أو تلسكوب، وقد يكون مرئيًا حتى بالعين المجردة.

ويمكنك أن ترى أن للمذنب ذيلًا أيونيًا ساطعًا يشير إلى الأسفل بالإضافة إلى ذيل الغبار المنتشر الثاني إلى اليسار.

يشير الطرفان في اتجاهات مختلفة قليلاً لأن القوى تؤثر على الغبار والأيونات بطرق مختلفة.

وفي حين أن جزيئات الغبار الأكبر يتم دفعها عن طريق الضغط من ضوء الشمس، فإن الأيونات تكون أخف بكثير ومشحونة كهربائيًا، لذا يسهل حملها بواسطة الرياح الشمسية ومجالها المغناطيسي، كما يوضح خورخي أمايا من مكتب طقس الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

وفي الآونة الأخيرة حدثت ظاهرة غريبة مع المذنب ZTF حيث يبدو أن له ذيلًا ثالثًا. هذا في الواقع وهم بصري بسبب وجهة نظرنا لمسار الغبار " حسبما نقل موقع Digitartlends.

وسيكون هذا الأسبوع آخر فرصة لمراقبة المذنب، لذا إذا كانت السماء صافية في مكانك، فيمكنك الخروج ومحاولة اكتشافه وفقا للتقرير.

وسيكون لديك أفضل فرصة لمشاهدة المذنب إذا ابتعدت عن مصادر الضوء مثل أضواء الشوارع، وستحتاج إلى منح عينيك من 15 إلى 20 دقيقة للتكيف مع الظلام - لذا تجنب النظر إلى مصادر الضوء مثل مصابيحك، أو الهاتف خلال هذه الفترة.

وفقًا لمعهد SETI فإن أفضل رهان لرؤية المذنب هو استخدام زوج من المناظير والنظر نحو القطب الشمالي السماوي، بالقرب من النجم اللامع Polaris.

ستكون أفضل مناظر للمذنب خلال نهاية هذا الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وسيصبح من الصعب رؤيتها منذ ذلك الحين.