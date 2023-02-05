شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العمالة التقنية فى خطر.. 288 شركة تتخلى عن 3300 موظف يوميا خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان للظروف الاقتصادية السيئة وآثار جائحة كورونا أثر كبير مؤخرا، أجبر العديد من شركات التكنولوجيا على خفض الوظائف في نهاية عام 2022، كما استمرت عمليات التسريح الجماعي في هذه الشركات في عام 2023.

فيما قال تقرير صادر عن IANS إن شهر يناير هذا العام هو الأسوأ بالنسبة للعاملين في مجال التكنولوجيا، حيث فقد ما يقرب من 100 الف تقني وظائفهم في يناير على مستوى العالم، حيث هيمنت على عمليات تسريح لعمال التقنية هذه الشركات الكبرى بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت وجوجل وسيلز فورس وغيرها.

ويذكر التقرير أيضًا أنه في المتوسط ، قامت أكثر من 288 شركة تقنية بإلغاء أكثر من 3300 وظيفة يوميًا في جميع أنحاء العالم، وبصرف النظر عن أبل، خفضت معظم عمالقة التكنولوجيا الآخرين من قوتهم العاملة في يناير 2023.

فعلى سبيل المثال، في يناير، خفضت أمازون 18 ألف وظيفة، تليها جوجل بتسريح 12 ألف وظيفة ومايكروسوفت مع 10 آلاف وظيفة، وفي الوقت نفسه، أعلنت شركات أخرى مثل Salesforce عن تسريح 7000 موظف، وخفضت شركة IBMحوالي 3900 وظيفة ، وخفضت SAP قوتها العاملة بمقدار 3000 موظف.

وأعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta الأم لشركة فيسبوك، عن تسريح 11000 موظف في عام 2023، وبعد الإعلان عن تخفيض الوظائف، يريد زوكربيرج أن يكون عام 2023 "عام الكفاءة".