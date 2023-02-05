شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مستخدمو Twitter Blue سيحصلون على نسبة من أرباح الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "إيلون ماسك" أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سيدفع الآن للمشتركين نسبة من عائدات الإعلانات الناتجة عن ردهم، حيث غرد ماسك، "بدءًا من اليوم، سيشارك Twitter عائدات الإعلانات مع منشئي الإعلانات التي تظهر في سلاسل ردودهم"، وأضاف: "لكي تكون مؤهلاً ، يجب أن يكون الحساب مشتركًا في Twitter Blue Verified".

وحاليًا، الاشتراك متاح فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والمملكة العربية السعودية وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا، وفقًا لموقع Twitter الرسمي.

وبصرف النظر عن العلامة الزرقاء ومشاركة أرباح الإعلانات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، يحصل مستخدمو Twitter Blue على العديد من الميزات الحصرية الأخرى ، مثل خيار تحرير التغريدات، وخيار التراجع عن التغريد، ومجلدات الإشارات المرجعية، وتحميلات الفيديو الطويلة، وعلامة التبويب "المسافات"، و"أهم المقالات"، و"وضع القارئ".

ويوفر الاشتراك أيضًا ميزات التخصيص، بما في ذلك رموز التطبيقات المخصصة والسمات وصور ملف تعريف NFT وشريط التنقل القابل للتخصيص، وتشمل الميزات الأخرى الموجهة لتجربة المستخدم "إعلانات أقل بنسبة 50٪" وترتيب أولويات في سلاسل الردود.