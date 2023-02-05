علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: القرصنة تنهب 4 مليارات دولار من مستثمرى العملات المشفرة فى 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: القرصنة تنهب 4 مليارات دولار من مستثمرى العملات المشفرة فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العام الماضي هو أسوأ عام على الإطلاق للعملات المشفرة بسبب هجمات القراصنة والاختراقات، وفقًا لتحليلات Chainalysis الأخيرة حسبما نقلت CNBC.

 

وشهد أكتوبر أكبر عدد من هجمات القرصنة على العملات المشفرة في شهر واحد بسرقة 775.7 مليون دولار في 32 هجومًا منفصلًا.

 

 

الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السرقة

 

تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية - والمعروفة باسم بروتوكولات Defi - حوالي 82%، أو 3.1 مليار دولار، من إجمالى قرصنة العملات المشفرة في عام 2022، وفقًا للتقرير.

 

وأشار التقرير إلى أن غالبية سُرقت من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين نقل العملة المشفرة بين مجموعات مختلفة من بلوك تشين.

 

وذكر التقرير أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا 3.8 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 مليار دولارالمسجلة في عام 2021.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا