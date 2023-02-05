شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق Artifact الجديد المتخصص بالأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 4 سنوات من مغادرة مؤسسي Instagram الشركة، أعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر عن إطلاق تطبيق Artifact، وهو تطبيق يعد بـ "موجز أخبار مخصص" مدعوم من الذكاء الاصطناعي حسبما نقلت CNBC.

في منشور على Instagram، قال كريجر إنه وسيستروم يعملان مع فريق موهوب لأكثر من عام لإطلاق الخدمة.

على عكس Instagram، يركز التطبيق بشكل أكبر على المقالات بدلاً من الصور، وسيوصي Artifact بالمحتوى بناءً على الاهتمامات ويسمح بالمناقشة مع الأصدقاء، وفقًا لتقرير لـ Platformer.

ستعرض الخلاصة الرئيسية المقالات الشائعة من المؤسسات الإعلامية الكبيرة وصولاً إلى المدونين الأصغر، وستصبح خلاصة المستخدم أكثر تخصيصًا بناءً على ما ينقرون عليه.

يأتي الإطلاق في وقت يتجدد فيه النشاط في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. في أعقاب الاضطرابات وعدم اليقين في Twitter في ظل رئاسة المالك الجديد إيلون ماسك، واستمرار الصعود السريع لـ TikTok.

وصف التقرير Artifact بأنه يشبه TikTok لكن للنصوص، وربما حتى هجوم مفاجئ على Twitter.

بعد إطلاق Instagram معًا في 2010، باع المؤسسان التطبيق إلى Meta مقابل مليار دولار في عام 2012، وغادرا Instagram في 2018 ، مع تقارير في ذلك الوقت تشير إلى أن المغادرة كانت بسبب التوترات مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج حول اتجاه التطبيق والرغبة في مزيد من دمجه في Facebook.