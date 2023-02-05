شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الإبلاغ عن خطاب الكراهية والعنف على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك انستجرام الإبلاغ عن منشورات فردية ومستخدمين محددين وتعليقات، وللقيام بذلك، ابدأ بالانتقال إلى المنشور أو الحساب أو التعليق الذي يهمك، واضغط على قائمة النقاط الثلاث ثم حدد تقرير من القائمة المنبثقة.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يمكن الإبلاغ عن مشكلتك أو إذا ارتكب شخص ما جريمة يمكن الإبلاغ عنها، فراجع إرشادات مجتمع Instagram، وفيما يلي ملخص لما يعتبره Instagram مشكلات مشروعة، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

• الملكية الفكرية: تحظر إرشادات مجتمع Instagram مشاركة المحتوى الذي لا يملك المستخدمون حقوقه، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يحترم المستخدمون حقوق الطبع والنشر، التي تحمي عمومًا التعبير الأصلي مثل الصور والكلمات ولكن ليس الحقائق والأفكار والعلامات التجارية، التي يتم تعريفها على أنها كلمة أو شعار أو رمز أو تصميم تم تصميمه لتمييز المنتجات أو الخدمات عن فرد أو مجموعة أو شركة.

• العُري: يجب أن تكون الصور المنشورة على Instagram مناسبة لجمهور متنوع، ويحظر هذا المبدأ التوجيهي العري، على الرغم من وجود عدد قليل من الاستثناءات، بما في ذلك صور تندب ما بعد استئصال الثدى، والرضاعة الطبيعية، والعري في اللوحات والمنحوتات.

• التهديدات وخطاب الكراهية: ستزيل المنصة المحتوى الذي يشجع على العنف، أو يعرض تهديدات موثوقة للأفراد أو الجماعات، أو يتضمن خطاب الكراهية، وهذا يعني أنه من غير المقبول مهاجمة أي شخص أو التنمر عليه أو مضايقته على أساس العرق أو الأصل القومي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الدين أو الإعاقة أو المرض.

• الأنشطة غير القانونية: سيزيل Instagram المشاركات التي تقدم خدمات محددة حول الجنس والأسلحة النارية والمخدرات، بالإضافة إلى إزالة المنشورات أو التعليقات التي "تدعم أو تشيد بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الجماعات التي تحض على الكراهية".

• إيذاء النفس: سيتم حذف أي محتوى يتم نشره على المنصة يبدو أنه يمجد أو يشجع على أي نوع من إيذاء النفس الجسدي، بما في ذلك اضطرابات الأكل، باستثناء المنشورات التي تشير إلى هذه المشكلات باسم زيادة الوعي.

• العنف التصويري: قد تتم إزالة أي مقاطع فيديو أو صور تعرض عنفًا شديدًا ومصورًا لعدم ملاءمتها، ويضع انستجرام استثناءات للصور التي تتم مشاركتها فيما يتعلق بالأحداث ذات الأهمية الإخبارية، ولكن في جميع الحالات يحتفظ بالحق في إزالته إذا بدا أنه تمت مشاركته من أجل "المتعة السادية" أو لمجرد تمجيد العنف.

قد تتلقى رسالة بريد إلكتروني أو إشعار Instagram بعد الإبلاغ عن منشور، لإعلامك بالقرار الذي اتخذه مشرفو Instagram، ولكن قد لا تتلقى ردًا في كل حالة.