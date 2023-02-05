شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عدد أقمار كوكب المشترى يصل 92 قمرا بعد اكتشاف العلماء 12 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك 12 قمرًا جديدًا حول كوكب المشترى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للقمر 92 محطمًا للأرقام القياسية، وهذا أكثر من أي كوكب آخر في نظامنا الشمسي، حيث يأتي زحل في المرتبة الثانية بـ83 قمرًا مؤكدًا.

وفقا لما ذكره موقع "phys"، قال سكوت شيبارد من معهد كارنيجي، الذي كان جزءًا من الفريق، إن أقمار المشتري أُضيفت مؤخرًا إلى قائمة يحتفظ بها مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي.

وتم اكتشاف الأقمار باستخدام التلسكوبات في هاواي وتشيلي في عامي 2021 و 2022، وتم تأكيد مداراتها من خلال ملاحظات متابعة، ويتراوح حجم هذه الأقمار الجديدة من 0.6 ميل إلى ميلين (كيلومتر واحد إلى 3 كيلومترات).

وقال شيبارد في رسالة بالبريد الإلكتروني، "آمل أن نتمكن من تصوير أحد هذه الأقمار الخارجية عن قرب في المستقبل القريب لتحديد أصولها بشكل أفضل".

وأرسلت وكالة الفضاء الأوروبية مركبة فضائية إلى كوكب المشتري لدراسة الكوكب وبعض أكبر أقماره الجليدية، وستطلق ناسا في العام المقبل، مركبة أوروبا كليبر لاستكشاف قمر المشتري الذي يحمل نفس الاسم، والذي يمكن أن يأوي محيطًا تحت قشرته المتجمدة.

قال شيبارد، "إن كوكب المشتري وزحل محملين بأقمار صغيرة، يعتقد أنها شظايا من أقمار أكبر ذات مرة اصطدمت ببعضها البعض أو مع مذنبات أو كويكبات.. الأمر نفسه ينطبق على أورانوس ونبتون، لكنهما بعيدان جدًا لدرجة تجعل رصد القمر أكثر صعوبة".