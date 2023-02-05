شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى خطط جوجل لتقديم منافس لـChatGPT؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر برنامج الدردشة ChatGPT ، وهو برنامج Chatbot الشهير لشركةOpenAI ، الذي يعمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، منذ ظهوره لأول مرة، ما أثار ضجة كبيرة حول أحدث روبوت محادثة AI وتأثيره على المنافسة مع جوجل، فيما شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة المملوكة لشركة ألفابت خططها لتقديم منافس ChatGPT "قريبًا".

وفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبر، أكد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن الشركة ستتيح قريبًا نماذج لغة كبيرة قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل LaMDA لعامة الناس.

وفقًا للتقرير من المتوقع إطلاق ChatGPT منافس جوجل "في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وخلال مؤتمر عبر الهاتف عقب تقرير أرباح جوجل للربع الرابع من العام، ذكر بيتشاي أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من استخدام نماذج اللغة "كمرافق للبحث.

وأضاف أن الشركة حاليًا في بداية رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي و "لم يأتِ الأفضل بعد".

ما هو ChatGPT؟

وChatGPT عبارة عن روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة شركة OpenAI لبدء التشغيل البحثي للذكاء الاصطناعي المدعوم من مايكروسوفت.

تم إطلاق chatbot هذا للجمهور في نوفمبر 2022، منذ ظهوره لأول مرة، اكتسب ChatGPT الكثير من الجاذبية نظرًا لقدرته على معالجة المطالبات وتقديم إجابات شبيهة بالإنسان.

باستخدام الأوامر الصحيحة يمكن استخدام chatbot لأغراض متعددة بما في ذلك كتابة المقالات والمقالات والنكات والقصائد وحتى طلبات الوظائف.

لقد اجتذبت قدرات ChatGPT أيضًا الكثير من الانتقادات من المعلمين في جميع أنحاء العالم وقد تم حظرها بالفعل في العديد من المؤسسات.

قامت OpenAI أيضًا بطرح نسخة مدفوعة من chatbot

وChatGPT Plus والذي سيكلف 20 دولارًا في الشهر، يتوفر حاليًا لعملاء الولايات المتحدة فقط ، ومن المتوقع أن تقوم OpenAI بدعوة المزيد من الأشخاص من قائمة الانتظار الخاصة بها في الأسابيع المقبلة.

خطط مايكروسوفت لـ ChatGPT

أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن استثمارات طويلة الأجل في OpenAI وحددت خططها لاعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "أوبن أيه أي".

يخطط عملاق البرمجيات لتضمين منشئ محتوى ChatGPT في خدماته، بما في ذلك محرك بحث بينج.

أدت خطط الشركة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في منتجاتها إلى تكهنات بأن مايكروسوفت قد تشكل "تحديًا ذا مغزى لهيمنة جوجل في البحث".