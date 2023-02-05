شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "AirPods Lite" سماعات جديدة من أبل تصل فى 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويتوقع المحلل Ming-Chi Kuo من TF Securities أن تقوم أبل بتحديث منتجاتها الصوتية خلال النصف الثاني من عام 2024 إلى أوائل عام 2024 ، والتي قد تشمل الجيل الثاني من HomePod mini و AirPods Max وأيضًا AirPods جديدة ميسورة التكلفة.
ومنذ وقت ليس ببعيد ، قال Kuo إن أجهزة AirPods ذات الأسعار المعقولة ، والمعروفة أيضًا باسم AirPods Lite ، يمكن إطلاقها في أواخر عام 2024 أو ربما أوائل عام 2025، ووفقًا للمحلل ، تخطط أبل لتسعير أجهزة AirPods المزعومة ذات الأسعار المعقولة مقابل 99 دولارًا .
وبينما لم يذكر Kuo ما يمكن أن تسميه Apple AirPods ذات الأسعار المعقولة ، أشار Jeff Pu ، المحلل ، إليها باسم "AirPods Lite" في ملاحظة للمستثمرين، وفي عام 2020 ، كانت The Elec ، وهي مطبوعة كورية جنوبية ، أول من أطلق اسم "AirPods Pro Lite".
واقترح التقرير أن هذه ستكون أكثر أجهزة AirPods ميسورة التكلفة التي تأتي مع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ووفقًا للتقرير ، كان من المقرر إطلاق AirPod Pro Lite في النصف الأول من عام 2021 ، ولكن حتى بعد عامين ، لا توجد سماعات أذن في محفظة الشركة.